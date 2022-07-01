https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html

Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения

Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения - РИА Новости, 01.07.2022

Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:08

2022-07-01T12:08

2022-07-01T14:47

в мире

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 8,4%.Только за июнь нынешнего года потребительские цены увеличились на 0,8%, как и в мае.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.Годом ранее в мае цены в годовом выражении росли на 1,9 процента.

https://ria.ru/20220701/nds-1799497635.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, экономика