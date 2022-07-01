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Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения - РИА Новости, 01.07.2022
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Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения
Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения - РИА Новости, 01.07.2022
Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:08
2022-07-01T14:47
в мире
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 8,4%.Только за июнь нынешнего года потребительские цены увеличились на 0,8%, как и в мае.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.Годом ранее в мае цены в годовом выражении росли на 1,9 процента.
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в мире, евросоюз, экономика
12:08 01.07.2022 (обновлено: 14:47 01.07.2022)
 
Годовая инфляция в еврозоне установила рекорд за всю историю наблюдения

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6 процента

© AP Photo / Antonio CalanniПокупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия
Покупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
Покупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 8,4%.
Только за июнь нынешнего года потребительские цены увеличились на 0,8%, как и в мае.
Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.
Годом ранее в мае цены в годовом выражении росли на 1,9 процента.
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