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В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне - РИА Новости, 01.07.2022
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В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне
В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне - РИА Новости, 01.07.2022
В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне
Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:44
2022-07-01T11:44
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики."Инфляция в июне в годовом исчислении составила 15,6%. Это самый высокий показатель с марта 1997 года", - говорится в сообщении. При этом за последний месяц цены выросли на 1,5%.Сильнее всего в Польше подорожало автомобильное топливо – на 46,7% в годовом выражении и на 9,4% за месяц. Цены на энергоносители в июне стали выше на 35,3% по сравнению с июнем 2021 года.По мнению аналитиков, показатель инфляции в Польше в ближайшее время не снизится. Представитель Польского института экономики Марчин Ключник считает, что только за продовольствие в будущем августе поляки будут платить примерно на 20% больше, чем годом ранее. В июне же этот показатель составил 14,1% по сравнению с июнем прошлого года.
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в мире, польша, экономика
11:44 01.07.2022
 
В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне

В Польше в июне зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в 15,6 процента

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики.
"Инфляция в июне в годовом исчислении составила 15,6%. Это самый высокий показатель с марта 1997 года", - говорится в сообщении. При этом за последний месяц цены выросли на 1,5%.
Сильнее всего в Польше подорожало автомобильное топливо – на 46,7% в годовом выражении и на 9,4% за месяц. Цены на энергоносители в июне стали выше на 35,3% по сравнению с июнем 2021 года.
По мнению аналитиков, показатель инфляции в Польше в ближайшее время не снизится. Представитель Польского института экономики Марчин Ключник считает, что только за продовольствие в будущем августе поляки будут платить примерно на 20% больше, чем годом ранее. В июне же этот показатель составил 14,1% по сравнению с июнем прошлого года.
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