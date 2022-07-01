https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799502920.html

В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне

В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне - РИА Новости, 01.07.2022

В Польше зафиксировали рекордную за 25 лет инфляцию в июне

Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:44

2022-07-01T11:44

2022-07-01T11:44

в мире

польша

экономика

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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики."Инфляция в июне в годовом исчислении составила 15,6%. Это самый высокий показатель с марта 1997 года", - говорится в сообщении. При этом за последний месяц цены выросли на 1,5%.Сильнее всего в Польше подорожало автомобильное топливо – на 46,7% в годовом выражении и на 9,4% за месяц. Цены на энергоносители в июне стали выше на 35,3% по сравнению с июнем 2021 года.По мнению аналитиков, показатель инфляции в Польше в ближайшее время не снизится. Представитель Польского института экономики Марчин Ключник считает, что только за продовольствие в будущем августе поляки будут платить примерно на 20% больше, чем годом ранее. В июне же этот показатель составил 14,1% по сравнению с июнем прошлого года.

https://ria.ru/20220701/nds-1799497635.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, экономика