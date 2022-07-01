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Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта - РИА Новости, 01.07.2022
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Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта
Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта - РИА Новости, 01.07.2022
Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта
Зависимость России в сфере научного приборостроения от импорта очень высока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:34
2022-07-01T15:34
технологии
экономика
дмитрий медведев
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Зависимость России в сфере научного приборостроения от импорта очень высока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ."Проблем достаточно много сегодня. Одна из этих проблем, она вроде как и частная, с другой стороны она весьма и весьма серьезная. Я имею в виду сферу научного приборостроения, где наша зависимость от импортных поставок очень велика. Мы сейчас смотрели то, что нам показывали, это безусловно хорошие разработки, актуальные по различным направлениям: и космос, и медицина, и связь. И все бы хорошо, если бы не эта зависимость. Поэтому фактор риска, когда речь о развитии высокотехнологичных отраслей, очень высок", - сказал Медведев.
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технологии, экономика, дмитрий медведев, московский физико-технический институт
15:34 01.07.2022
 
Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта

Медведев: зависимость российского научного приборостроения от импорта высока

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПроизводственное объединение "Молния"
Производственное объединение Молния - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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Производственное объединение "Молния". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Зависимость России в сфере научного приборостроения от импорта очень высока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ.
"Проблем достаточно много сегодня. Одна из этих проблем, она вроде как и частная, с другой стороны она весьма и весьма серьезная. Я имею в виду сферу научного приборостроения, где наша зависимость от импортных поставок очень велика. Мы сейчас смотрели то, что нам показывали, это безусловно хорошие разработки, актуальные по различным направлениям: и космос, и медицина, и связь. И все бы хорошо, если бы не эта зависимость. Поэтому фактор риска, когда речь о развитии высокотехнологичных отраслей, очень высок", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
15:20
Медведев призвал рассчитывать только на свои силы
 
ТехнологииЭкономикаДмитрий МедведевМосковский физико-технический институт
 
 
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