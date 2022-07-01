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Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта

Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта - РИА Новости, 01.07.2022

Медведев оценил зависимость научного приборостроения от импорта

Зависимость России в сфере научного приборостроения от импорта очень высока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:34

2022-07-01T15:34

2022-07-01T15:34

технологии

экономика

дмитрий медведев

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Зависимость России в сфере научного приборостроения от импорта очень высока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок на площадке МФТИ."Проблем достаточно много сегодня. Одна из этих проблем, она вроде как и частная, с другой стороны она весьма и весьма серьезная. Я имею в виду сферу научного приборостроения, где наша зависимость от импортных поставок очень велика. Мы сейчас смотрели то, что нам показывали, это безусловно хорошие разработки, актуальные по различным направлениям: и космос, и медицина, и связь. И все бы хорошо, если бы не эта зависимость. Поэтому фактор риска, когда речь о развитии высокотехнологичных отраслей, очень высок", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220701/rossiya-1799594936.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, экономика, дмитрий медведев, московский физико-технический институт