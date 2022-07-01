https://ria.ru/20220701/immunitet-1799618793.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:31

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 1 июля коллективный иммунитет 13,9%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 24 июня - 15,7%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 543 502 раза, полная вакцинация от коронавируса – 7 147 235 раз.

https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799585870.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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