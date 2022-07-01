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В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220701/immunitet-1799618793.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:12
2022-07-01T16:31
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
иммунитет
вакцинация
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 1 июля коллективный иммунитет 13,9%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 24 июня - 15,7%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 543 502 раза, полная вакцинация от коронавируса – 7 147 235 раз.
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москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, иммунитет, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
16:12 01.07.2022 (обновлено: 16:31 01.07.2022)
 
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9 процента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОчередь на вакцинацию от Covid-19 у павильона "Здоровая Москва" в ЦПКиО имени Горького
Очередь на вакцинацию от Covid-19 у павильона Здоровая Москва в ЦПКиО имени Горького - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Очередь на вакцинацию от Covid-19 у павильона "Здоровая Москва" в ЦПКиО имени Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 1 июля коллективный иммунитет 13,9%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 24 июня - 15,7%.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 543 502 раза, полная вакцинация от коронавируса – 7 147 235 раз.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
15:01РФПИ против Covid 19
Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации
 
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