https://ria.ru/20220701/immunitet-1799618793.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:12
2022-07-01T16:12
2022-07-01T16:31
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 1 июля коллективный иммунитет 13,9%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 24 июня - 15,7%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 543 502 раза, полная вакцинация от коронавируса – 7 147 235 раз.
https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799585870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:12 01.07.2022 (обновлено: 16:31 01.07.2022)
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 13,9 процента