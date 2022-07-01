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Звезда "Игры престолов" судится из-за вырезанных с ней сцен в новом "Торе"

Звезда "Игры престолов" судится из-за вырезанных с ней сцен в новом "Торе" - РИА Новости, 01.07.2022

Звезда "Игры престолов" судится из-за вырезанных с ней сцен в новом "Торе"

На Лину Хиди подало в суд агентство Troika, с которым она ранее сотрудничала. Компания хочет получить полтора миллиона долларов невыплаченных комиссионных, в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:04

2022-07-01T14:04

2022-07-01T14:21

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Лину Хиди подало в суд агентство Troika, с которым она ранее сотрудничала. Компания хочет получить полтора миллиона долларов невыплаченных комиссионных, в том числе за съемки актрисы в фильме "Тор: Любовь и гром", из которого были вырезаны сцены с ее участием. Об этом сообщает Variety. Фирма утверждает, что Хиди должна ей не менее 500000 долларов за работу над новой лентой Marvel.Хиди присоединилась к Troika в 2005 году вслед за Майклом Даффом, ее личным представителем. Он был одним из сооснователей агентства. В 2017 году оно объединилось с James Grant Group. В 2018 году его приобрела частная инвестиционная компания. Оно было переименовано в YMU. Дафф покинул фирму в начале 2020-го, Хиди ушла оттуда в мае того же года. Тем не менее Troika настаивает на том, что согласно договоренностям актриса по-прежнему должна комиссионные за ряд проектов. Хиди указывает, что не подписывала контракт ни с Troika, ни с Даффом. Обе стороны действовали в соответствии с устным соглашением, заключенным, когда Дафф работал в Lou Carl Associates в конце 1990-х годов. Хиди отметила, что Troika никогда не была ее единственным агентством. Актриса также подчеркнула, что компания не может претендовать на комиссионные за роль в "Торе: Любви и громе", потому что сыграть в фильме ей лично предложил его режиссер Тайка Вайтити.Всемирную известность актрисе принесла роль Серсеи Ланнистер в "Игре престолов". За нее Хиди получила пять номинаций на "Эмми" и одну на "Золотой глобус".Мировая премьера картины "Тор: Любовь и гром" состоялась 23 июня 2022 года. В ленте рассказывается о том, как Тор столкнулся с Горром Убийцей богов. Кого играла в картине Хиди, не уточняется.

https://ria.ru/20220524/thor-1790434562.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды, тайка вайтити