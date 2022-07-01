Россия доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМестная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
Местная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 38 366,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 242 гуманитарные акции", - сказал генерал.
За истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 214,7 тонны гуманитарной помощи.
Первого июля проводится семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 619 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.