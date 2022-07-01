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Россия доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 01.07.2022

Россия доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия со 2 марта доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:00

2022-07-01T22:00

2022-07-01T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

донецкая народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 38 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 38 366,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 242 гуманитарные акции", - сказал генерал.За истекшие сутки проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 214,7 тонны гуманитарной помощи.Первого июля проводится семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 619 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф