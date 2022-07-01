https://ria.ru/20220701/granitsa-1799671410.html

Турция и Армения согласовали открытие границы для граждан третьих стран

Турция и Армения согласовали открытие границы для граждан третьих стран - РИА Новости, 01.07.2022

Турция и Армения согласовали открытие границы для граждан третьих стран

Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для проезда граждан третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:27

2022-07-01T18:27

2022-07-01T19:02

турция

армения

в мире

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АНКАРА/ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для проезда граждан третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции.Как сообщили в свою очередь в МИД Армении, также была достигнута договоренность в ближайшее время начать прямые авиационные грузоперевозки между Арменией и Турцией.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20220627/armeniya-1798587439.html

турция

армения

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турция, армения, в мире