18:27 01.07.2022 (обновлено: 19:02 01.07.2022)
Турция и Армения согласовали открытие границы для граждан третьих стран
Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран
Анкара, Турция. Архивное фото
АНКАРА/ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для проезда граждан третьих стран, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции.
"Сегодня в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации отношений Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Стороны договорились об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для проезда граждан третьих стран, посещающих две страны, решили инициировать необходимый процесс в этом отношении", - говорится в заявлении.
Как сообщили в свою очередь в МИД Армении, также была достигнута договоренность в ближайшее время начать прямые авиационные грузоперевозки между Арменией и Турцией.
"Кроме того, обсуждались и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между двумя странами. Стороны подчеркнули договоренность на продолжение процесса урегулирования без предварительных условий", - говорится в сообщении армянского МИД.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.