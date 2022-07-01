https://ria.ru/20220701/gosduma-1799551270.html

В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня

В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня - РИА Новости, 01.07.2022

В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня

Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:33

2022-07-01T13:33

2022-07-01T13:33

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета комитета.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности."Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", - сказала она.

https://ria.ru/20220628/putin-1798700332.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия