https://ria.ru/20220701/gosduma-1799551270.html
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня - РИА Новости, 01.07.2022
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня
Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:33
2022-07-01T13:33
2022-07-01T13:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета комитета.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности."Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", - сказала она.
https://ria.ru/20220628/putin-1798700332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня
Комитет Госдумы по семье подготовил проект об установлении 8 июля выходного дня
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета комитета.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.
"Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", - сказала она.