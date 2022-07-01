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В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня - РИА Новости, 01.07.2022
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В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня - РИА Новости, 01.07.2022
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня
Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:33
2022-07-01T13:33
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета комитета.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности."Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", - сказала она.
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общество, владимир путин, россия
13:33 01.07.2022
 
В Госдуме подготовили проект об установлении 8 июля выходного дня

Комитет Госдумы по семье подготовил проект об установлении 8 июля выходного дня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, выходного дня, сообщила глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета комитета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.
"Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы. Я думаю, что вы поддержите наше предложение", - сказала она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 14:11
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
 
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