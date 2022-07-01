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Названы лучшие горные курорты России - РИА Новости, 01.07.2022
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Туризм
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Названы лучшие горные курорты России
Названы лучшие горные курорты России - РИА Новости, 01.07.2022
Названы лучшие горные курорты России
Эксперты сервиса по бронированию отелей подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:07
2022-07-01T03:07
туризм
туризм
новости - туризм
эльбрус
куда поехать в выходные
кисловодск
сочи
камчатский край
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России, сообщает Bronevik.com.КисловодскПомимо лечебных санаториев этот город в Ставропольском крае знаменит своими видами. Например, на Эльбрус, который можно наблюдать сразу из нескольких уголков Кисловодска. Лучшие пейзажи открываются с гор Малое и Большое седло. Доступны они практически в любое время года, а подняться на вершину можно как пешком, так и на машине.БелокурихаГлавный горный курорт Алтайского края – это небольшой город с огромными возможностями для туристов. Летом отсюда отправляются экскурсии по горным хребтам, есть опция поучаствовать в настоящем походе с двухдневным подъемом на вершину Семинского перевала. Зимой сюда приезжают кататься лыжники и сноубордисты.КлючиНебольшой поселок на Камчатке является ближайшим населенным пунктом к одному из самых высоких вулканов всей Евразии — Ключевской Сопке. Пик достигает 4870 метров, но при этом взбираться по склонам довольно просто. Привлекает туристов и вид у подножья: необычные лавовые поля создают удивительные пейзажи.Сочи“Роза Хутор” — один из наиболее крупных и популярных курортов страны. Он предлагает гостям разнообразные возможности досуга: экскурсии, соревнования, конкурсы. Захватывающие виды на горы открываются прямо из окон отелей.НальчикЭто один из ближайших к Эльбрусу крупных населенных пунктов. Регулярно проводятся экскурсии к подножию знаменитой горы, а также сами подъемы наверх. Для покорения вершины Эльбруса нужна специальная подготовка, которая, как правило, занимает до пяти дней, а само восхождение может продлиться вплоть до десяти, ведь погода непредсказуема.
https://ria.ru/20220620/kuzbass-1795665210.html
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туризм, новости - туризм, эльбрус, куда поехать в выходные, кисловодск, сочи, камчатский край, белокуриха, нальчик, куда поехать, куда можно лететь
03:07 01.07.2022
 
Названы лучшие горные курорты России

Эксперты составили рейтинг мест в России для идеального отдыха в горах

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Роза Пик на курорте "Роза Хутор"
Роза Пик на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России, сообщает Bronevik.com.

Кисловодск

Помимо лечебных санаториев этот город в Ставропольском крае знаменит своими видами. Например, на Эльбрус, который можно наблюдать сразу из нескольких уголков Кисловодска.
Лучшие пейзажи открываются с гор Малое и Большое седло. Доступны они практически в любое время года, а подняться на вершину можно как пешком, так и на машине.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск
1 из 2

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© Flickr / Sereja VokcelКисловодск
Кисловодск
2 из 2
Кисловодск
© Flickr / Sereja Vokcel
1 из 2

Лошадь пасется на вершине горы Малое Седло. В долине раскинулся город Кисловодск

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 2
Кисловодск
© Flickr / Sereja Vokcel

Белокуриха

Главный горный курорт Алтайского края – это небольшой город с огромными возможностями для туристов. Летом отсюда отправляются экскурсии по горным хребтам, есть опция поучаствовать в настоящем походе с двухдневным подъемом на вершину Семинского перевала. Зимой сюда приезжают кататься лыжники и сноубордисты.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМальчик катается на аттракционе "Дельтаплан" в Белокурихе Алтайского края.
Мальчик катается на аттракционе Дельтаплан в Белокурихе Алтайского края
1 из 2
Мальчик катается на аттракционе "Дельтаплан" в Белокурихе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / yykkaaСанаторий "Белокуриха".
Санаторий Белокуриха
2 из 2
Санаторий "Белокуриха".
© Depositphotos / yykkaa
1 из 2
Мальчик катается на аттракционе "Дельтаплан" в Белокурихе Алтайского края.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 2
Санаторий "Белокуриха".
© Depositphotos / yykkaa

Ключи

Небольшой поселок на Камчатке является ближайшим населенным пунктом к одному из самых высоких вулканов всей Евразии — Ключевской Сопке. Пик достигает 4870 метров, но при этом взбираться по склонам довольно просто. Привлекает туристов и вид у подножья: необычные лавовые поля создают удивительные пейзажи.
© Евгений Нескоромный

Вид на действующий и самый высокий вулкан Евразии, Ключевскую сопку

Ключевская сопка
1 из 2

Вид на действующий и самый высокий вулкан Евразии, Ключевскую сопку

© Евгений Нескоромный
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае.
2 из 2

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 2

Вид на действующий и самый высокий вулкан Евразии, Ключевскую сопку

© Евгений Нескоромный
2 из 2

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Сочи

“Роза Хутор” — один из наиболее крупных и популярных курортов страны. Он предлагает гостям разнообразные возможности досуга: экскурсии, соревнования, конкурсы. Захватывающие виды на горы открываются прямо из окон отелей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на подъемнике на горном курорте "Роза хутор" в Красной Поляне

Отдыхающие на подъемнике на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
1 из 3

Отдыхающие на подъемнике на горном курорте "Роза хутор" в Красной Поляне

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Роза Пик. Роза Хутор
Роза Пик. Роза Хутор
2 из 3
Роза Пик. Роза Хутор
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Хайкинг. Роза Хутор
Хайкинг. Роза Хутор
3 из 3
Хайкинг. Роза Хутор
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
1 из 3

Отдыхающие на подъемнике на горном курорте "Роза хутор" в Красной Поляне

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 3
Роза Пик. Роза Хутор
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
3 из 3
Хайкинг. Роза Хутор
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Нальчик

Это один из ближайших к Эльбрусу крупных населенных пунктов. Регулярно проводятся экскурсии к подножию знаменитой горы, а также сами подъемы наверх.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"

Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря Азау
1 из 2

Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии

Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии
2 из 2

Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 2

Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
2 из 2

Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Для покорения вершины Эльбруса нужна специальная подготовка, которая, как правило, занимает до пяти дней, а само восхождение может продлиться вплоть до десяти, ведь погода непредсказуема.
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