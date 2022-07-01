https://ria.ru/20220701/gory-1799391315.html

Названы лучшие горные курорты России

Названы лучшие горные курорты России - РИА Новости, 01.07.2022

Названы лучшие горные курорты России

Эксперты сервиса по бронированию отелей подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:07

2022-07-01T03:07

2022-07-01T03:07

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей подготовили подборку пяти наиболее популярных горных курортов России, сообщает Bronevik.com.КисловодскПомимо лечебных санаториев этот город в Ставропольском крае знаменит своими видами. Например, на Эльбрус, который можно наблюдать сразу из нескольких уголков Кисловодска. Лучшие пейзажи открываются с гор Малое и Большое седло. Доступны они практически в любое время года, а подняться на вершину можно как пешком, так и на машине.БелокурихаГлавный горный курорт Алтайского края – это небольшой город с огромными возможностями для туристов. Летом отсюда отправляются экскурсии по горным хребтам, есть опция поучаствовать в настоящем походе с двухдневным подъемом на вершину Семинского перевала. Зимой сюда приезжают кататься лыжники и сноубордисты.КлючиНебольшой поселок на Камчатке является ближайшим населенным пунктом к одному из самых высоких вулканов всей Евразии — Ключевской Сопке. Пик достигает 4870 метров, но при этом взбираться по склонам довольно просто. Привлекает туристов и вид у подножья: необычные лавовые поля создают удивительные пейзажи.Сочи“Роза Хутор” — один из наиболее крупных и популярных курортов страны. Он предлагает гостям разнообразные возможности досуга: экскурсии, соревнования, конкурсы. Захватывающие виды на горы открываются прямо из окон отелей.НальчикЭто один из ближайших к Эльбрусу крупных населенных пунктов. Регулярно проводятся экскурсии к подножию знаменитой горы, а также сами подъемы наверх. Для покорения вершины Эльбруса нужна специальная подготовка, которая, как правило, занимает до пяти дней, а само восхождение может продлиться вплоть до десяти, ведь погода непредсказуема.

https://ria.ru/20220620/kuzbass-1795665210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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