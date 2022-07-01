https://ria.ru/20220701/gorbachev-1799648052.html
Фонд Горбачева опроверг сообщения о сильном ухудшении его здоровья
Фонд Горбачева опроверг сообщения о сильном ухудшении его здоровья - РИА Новости, 01.07.2022
Фонд Горбачева опроверг сообщения о сильном ухудшении его здоровья
Информация о серьезном ухудшении состояния здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева не соответствует действительности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:21
2022-07-01T17:21
2022-07-01T18:05
михаил горбачев
политика
ссср
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Информация о серьезном ухудшении состояния здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева не соответствует действительности, заявили РИА Новости в Горбачев-фонде."Мы вопросы здоровья Михаила Сергеевича никогда не комментируем. Но в данном случае я могу лишь сказать, что то, что появляется в этих каналах, это неправда", — сказал представитель фонда Владимир Поляков. Такие сообщения ранее появились в некоторых Telegram-каналах.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год. Известно, что в октябре 2021-го он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20220116/shokterapiya-1767652303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил горбачев, политика, ссср
17:21 01.07.2022 (обновлено: 18:05 01.07.2022)
Фонд Горбачева опроверг сообщения о сильном ухудшении его здоровья
Фонд Горбачева назвал сообщения о сильном ухудшении его здоровья неправдой