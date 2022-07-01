https://ria.ru/20220701/germaniya-1799604235.html

В Германии решили пережить зиму при помощи огромного термоса

В Германии решили пережить зиму при помощи огромного термоса - РИА Новости, 01.07.2022

В Германии решили пережить зиму при помощи огромного термоса

В Германии строится большой терморезервуар, который должен помочь стране с отоплением жилья на случай, если закончатся запасы российского газа, рассказывает The РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:37

2022-07-01T15:37

2022-07-01T16:30

германия

берлин (город)

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799587564_49:0:3660:2031_1920x0_80_0_0_df368c20ae01ae152e13aa8c63c32ffc.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Германии строится большой терморезервуар, который должен помочь стране с отоплением жилья на случай, если закончатся запасы российского газа, рассказывает The Washington Post."Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, пока оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать", — объяснила Таня Вилгосс, глава немецкого отделения отопительной компании Vattenfall из Швеции.Высота конструкции будет составлять 45 метров, а вмещать резервуар сможет до 56 миллионов литров горячей воды, которая будет нагреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветряных подстанций Германии.Стоимость проекта составила 50 миллионов евро, а термальной вместимости в 200 мегаватт должно быть достаточно для обеспечения десяти процентов потребностей Берлина в горячей воде в зимний период, пишет издание.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798676317.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, берлин (город), энергетика