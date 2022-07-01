15:37 01.07.2022 (обновлено: 16:30 01.07.2022)
В Германии решили пережить зиму при помощи огромного термоса
В Германии строят водяной терморезервуар для обогрева домов
© AP Photo / Michael SohnРезервуар для хранения горячей воды в Берлине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Резервуар для хранения горячей воды в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Германии строится большой терморезервуар, который должен помочь стране с отоплением жилья на случай, если закончатся запасы российского газа, рассказывает The Washington Post.
"Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, пока оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать", — объяснила Таня Вилгосс, глава немецкого отделения отопительной компании Vattenfall из Швеции.
Высота конструкции будет составлять 45 метров, а вмещать резервуар сможет до 56 миллионов литров горячей воды, которая будет нагреваться за счет излишков энергии с солнечных и ветряных подстанций Германии.
Стоимость проекта составила 50 миллионов евро, а термальной вместимости в 200 мегаватт должно быть достаточно для обеспечения десяти процентов потребностей Берлина в горячей воде в зимний период, пишет издание.
"Из-за географического расположения Берлин более зависим от ископаемого топлива из России, чем другие регионы Германии", — объяснила ответственная за вопросы климата сенатор Беттина Джараш.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.