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"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
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"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией
"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией
Читатели американского издания Breitbart прокомментировали статью о том, что Германию ждут огромные финансовые потери в случае отказа от российского газа. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:15
2022-07-01T14:00
джо байден
германия
берлин (город)
siemens
нато
газпром
турецкий поток
северный поток
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart прокомментировали статью о том, что Германию ждут огромные финансовые потери в случае отказа от российского газа.Так, автор материала со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса отметил, что ФРГ может лишиться до 200 миллиардов евро всего за полгода, сократив свою экономику на 12,7 процента. Причем ситуация с газом уже признана тяжелой и зимой она может значительно ухудшиться. Однако Берлин по-прежнему старается следовать зеленой повестке, в частности, оставляя в силе план по закрытию трех оставшихся атомных электростанций.Многие пользователи пришли в недоумение из-за столь неразумной политики, а некоторые напомнили, из-за чего ФРГ оказалась в таком положении."Может быть, Германии пора нанять Джо Байдена и с его электромобилями, и "Новым зеленым курсом"? Они отлично подойдут!" — пошутил Silentmajoritynomor."Надо же, Германия может лишиться 200 миллиардов евро. &lt;...&gt; Только потому, что затеяла теневую войну со страной, которая поставляет им энергию. Кто бы мог подумать, а такой хороший был план", — сыронизировал Pale Writer."Германия ничего сама по себе не делает. Сценарий пишут в Вашингтоне", — подчеркнул CensoredNoLefty."Едва ли зеленые добьются чистого воздуха, когда немцы начнут рубить деревянную мебель на дрова, чтобы согреться и приготовить еду", — выразил мнение HONDA1234."Зеленократам плевать, сами-то они не пострадают. На самом деле единственная зелень, которая их волнует, — это валюта. Лишь бы править всей планетой. Вот их надежда и мечта", — отметил Mackerel1."Германии (и остальной части НАТО) следовало бы хорошенько подумать, прежде чем затевать опосредованную войну с Россией", — подытожили читатели."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220701/potreblenie-1799507797.html
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германия
берлин (город)
турция
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джо байден, германия, берлин (город), siemens, нато, газпром, турецкий поток, северный поток, турция
12:15 01.07.2022 (обновлено: 14:00 01.07.2022)
 
"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией

Читатели Breitbart призвали Германию не ссориться с Россией во избежание рекордных потерь

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart прокомментировали статью о том, что Германию ждут огромные финансовые потери в случае отказа от российского газа.
Так, автор материала со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса отметил, что ФРГ может лишиться до 200 миллиардов евро всего за полгода, сократив свою экономику на 12,7 процента. Причем ситуация с газом уже признана тяжелой и зимой она может значительно ухудшиться. Однако Берлин по-прежнему старается следовать зеленой повестке, в частности, оставляя в силе план по закрытию трех оставшихся атомных электростанций.
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Многие пользователи пришли в недоумение из-за столь неразумной политики, а некоторые напомнили, из-за чего ФРГ оказалась в таком положении.
"Может быть, Германии пора нанять Джо Байдена и с его электромобилями, и "Новым зеленым курсом"? Они отлично подойдут!" — пошутил Silentmajoritynomor.
"Надо же, Германия может лишиться 200 миллиардов евро. <...> Только потому, что затеяла теневую войну со страной, которая поставляет им энергию. Кто бы мог подумать, а такой хороший был план", — сыронизировал Pale Writer.
"Германия ничего сама по себе не делает. Сценарий пишут в Вашингтоне", — подчеркнул CensoredNoLefty.
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"Едва ли зеленые добьются чистого воздуха, когда немцы начнут рубить деревянную мебель на дрова, чтобы согреться и приготовить еду", — выразил мнение HONDA1234.
"Зеленократам плевать, сами-то они не пострадают. На самом деле единственная зелень, которая их волнует, — это валюта. Лишь бы править всей планетой. Вот их надежда и мечта", — отметил Mackerel1.
"Германии (и остальной части НАТО) следовало бы хорошенько подумать, прежде чем затевать опосредованную войну с Россией", — подытожили читатели.
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"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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