https://ria.ru/20220701/genkonsulstvo-1799445194.html
В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии
В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии - РИА Новости, 01.07.2022
В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, которое проработало в заполярной столице без малого 30 лет, прекращает свою работу в пятницу по решению... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:44
2022-07-01T00:44
2022-07-01T09:44
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МУРМАНСК, 1 июл — РИА Новости. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, которое проработало в заполярной столице без малого 30 лет, прекращает свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства.О закрытии генконсульства стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что принял решение о временном закрытии с 1 июля, и пообещал, что диппредставительство откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным.Причиной для закрытие консульства является сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как пояснили в МИД, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.В генконсульстве всегда подчеркивали, что Мурманская область — особый регион, и для Норвегии важно иметь представительство на севере, которое может защищать норвежские интересы.Консульство было открыто в Мурманске в 1993 году. Долгие годы оно располагалось в отдельном особняке в центре города, однако несколько лет назад власти региона не продлили договор аренды, и диппредставительство переехало в более скромное помещение. При этом норвежские дипломаты не раз озвучивали планы по строительству отдельного здания для консульства в Мурманске.За годы работы консульства в Мурманске было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, были введены паспорта приграничных жителей.
https://ria.ru/20220701/vizy-1799444624.html
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мурманск, норвегия, мурманская область, россия, в мире, общество, новости - туризм
00:44 01.07.2022 (обновлено: 09:44 01.07.2022)
В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии
Генеральное консульство Норвегии прекратило работу в Мурманске по решению МИД страны