https://ria.ru/20220701/genkonsulstvo-1799445194.html

В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии

В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии - РИА Новости, 01.07.2022

В Мурманске прекратило работу генконсульство Норвегии

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, которое проработало в заполярной столице без малого 30 лет, прекращает свою работу в пятницу по решению... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:44

2022-07-01T00:44

2022-07-01T09:44

мурманск

норвегия

мурманская область

россия

в мире

общество

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МУРМАНСК, 1 июл — РИА Новости. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске, которое проработало в заполярной столице без малого 30 лет, прекращает свою работу в пятницу по решению министерства иностранных дел королевства.О закрытии генконсульства стало известно 8 июня. МИД Норвегии сообщил, что принял решение о временном закрытии с 1 июля, и пообещал, что диппредставительство откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным.Причиной для закрытие консульства является сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов. Как пояснили в МИД, в условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно не имеет смысла.В генконсульстве всегда подчеркивали, что Мурманская область — особый регион, и для Норвегии важно иметь представительство на севере, которое может защищать норвежские интересы.Консульство было открыто в Мурманске в 1993 году. Долгие годы оно располагалось в отдельном особняке в центре города, однако несколько лет назад власти региона не продлили договор аренды, и диппредставительство переехало в более скромное помещение. При этом норвежские дипломаты не раз озвучивали планы по строительству отдельного здания для консульства в Мурманске.За годы работы консульства в Мурманске было реализовано множество совместных проектов в разных сферах, были введены паспорта приграничных жителей.

https://ria.ru/20220701/vizy-1799444624.html

https://ria.ru/20220701/vizy-1799442934.html

мурманск

норвегия

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманск, норвегия, мурманская область, россия, в мире, общество, новости - туризм