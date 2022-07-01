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В Турции заявили о возможности перекачки туркменского газа через TANAP
В Турции заявили о возможности перекачки туркменского газа через TANAP - РИА Новости, 01.07.2022
В Турции заявили о возможности перекачки туркменского газа через TANAP
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:41
2022-07-01T22:41
2022-07-01T22:47
турция
азербайджан
экономика
ибрагим калын
европа
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АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP).Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции."При сотрудничестве Турции, Азербайджана и Туркменистана мы можем перекачивать туркменский газ в Анатолию, переправляя его по линии TANAP", - приводит слова Октая газета Star.
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турция, азербайджан, экономика, ибрагим калын, европа
22:41 01.07.2022 (обновлено: 22:47 01.07.2022)
В Турции заявили о возможности перекачки туркменского газа через TANAP
Вице-президент Турции Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа через TANAP