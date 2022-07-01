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В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа - РИА Новости, 01.07.2022
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В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа
В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа - РИА Новости, 01.07.2022
В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа
Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:36
2022-07-01T14:59
экономика
россия
германия
правительство германии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.По его данным, сбор, введенный в случае одобрения парламента, приведет к подорожанию газа для всех, а не только для определенных домохозяйств, в зависимости от того, кто является их поставщиком газа.Отмечается, что дополнительные расходы на замещение газа из России будут распределяться между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую операторов газовых сетей.
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экономика, россия, германия, правительство германии
14:36 01.07.2022 (обновлено: 14:59 01.07.2022)
 
В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа

Рейтер: правительство Германии может ввести специальный сбор с потребителей газа

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
По его данным, сбор, введенный в случае одобрения парламента, приведет к подорожанию газа для всех, а не только для определенных домохозяйств, в зависимости от того, кто является их поставщиком газа.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:15
"Надо же": американцы объяснили немцам, почему не стоит ссориться с Россией
Отмечается, что дополнительные расходы на замещение газа из России будут распределяться между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую операторов газовых сетей.
 
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