https://ria.ru/20220701/gaz-1799577596.html

В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа

В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа - РИА Новости, 01.07.2022

В Германии планируют ввести специальный сбор с потребителей газа

Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:36

2022-07-01T14:36

2022-07-01T14:59

экономика

россия

германия

правительство германии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.По его данным, сбор, введенный в случае одобрения парламента, приведет к подорожанию газа для всех, а не только для определенных домохозяйств, в зависимости от того, кто является их поставщиком газа.Отмечается, что дополнительные расходы на замещение газа из России будут распределяться между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую операторов газовых сетей.

https://ria.ru/20220701/germaniya-1799512217.html

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, германия, правительство германии