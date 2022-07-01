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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента - РИА Новости, 01.07.2022
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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента - РИА Новости, 01.07.2022
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растет, поставки за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%, сообщил... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:39
2022-07-01T12:40
экономика
китай
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
природный газ
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растет, поставки за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%, сообщил "Газпром"."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%", - написала компания в своем Telegram-канале.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, китай, газпром, сила сибири (газопровод), россия, природный газ, в мире
12:39 01.07.2022 (обновлено: 12:40 01.07.2022)
 
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента

"Газпром": экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в первом полугодии вырос на 63,4 процента

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в рамках контракта между "Газпромом" и CNPC растет, поставки за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%, сообщил "Газпром".
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%", - написала компания в своем Telegram-канале.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:00
"Газпром" назвал причину падения мирового потребления газа
 
ЭкономикаКитайГазпромСила Сибири (газопровод)РоссияПриродный газВ мире
 
 
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