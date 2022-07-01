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Месячный импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России - РИА Новости, 01.07.2022
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Месячный импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России
Месячный импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России - РИА Новости, 01.07.2022
Месячный импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России
Снижение поставок российского газа привело к тому, что июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:43
2022-07-01T11:52
экономика
александр новак
россия
сша
канада
международное энергетическое агентство
опек
северный поток
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Снижение поставок российского газа привело к тому, что июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль."Недавнее резкое сокращение Россией поставок газа в Евросоюз означает, что это первый в истории месяц, в который Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного - из России. Сокращение поставок из России требует усилий по снижению спроса в Евросоюзе для подготовки к суровой зиме", - говорится в сообщении Бироля на его странице в Twitter.При этом неоднократно в высказываниях главы МЭА звучали ошибочные суждения. К примеру, он советовал европейцам меньше топить дома, утверждая, что это позволит снизить спрос на объем, эквивалентный газу, поступающему из "Северного потока". Однако он занижал мощность магистрали в три раза.Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в этом году исключили данные агентства из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что это связано с необъективностью МЭА, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.Экспорт российского газа на европейский рынок находится под давлением ряда внешних факторов. В частности, из-за санкций Канады немецкая Siemens задерживает поставку турбины из ремонта, в связи с чем снижены поставки по "Северному потоку", а Украина ограничила транзит российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).
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экономика, александр новак, россия, сша, канада, международное энергетическое агентство, опек, северный поток, санкции в отношении россии
11:43 01.07.2022 (обновлено: 11:52 01.07.2022)
 
Месячный импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России

Глава МЭА Бироль: импорт СПГ из США в Евросоюз превысил поставки газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Снижение поставок российского газа привело к тому, что июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
"Недавнее резкое сокращение Россией поставок газа в Евросоюз означает, что это первый в истории месяц, в который Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного - из России. Сокращение поставок из России требует усилий по снижению спроса в Евросоюзе для подготовки к суровой зиме", - говорится в сообщении Бироля на его странице в Twitter.
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Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России
При этом неоднократно в высказываниях главы МЭА звучали ошибочные суждения. К примеру, он советовал европейцам меньше топить дома, утверждая, что это позволит снизить спрос на объем, эквивалентный газу, поступающему из "Северного потока". Однако он занижал мощность магистрали в три раза.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в этом году исключили данные агентства из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что это связано с необъективностью МЭА, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Экспорт российского газа на европейский рынок находится под давлением ряда внешних факторов. В частности, из-за санкций Канады немецкая Siemens задерживает поставку турбины из ремонта, в связи с чем снижены поставки по "Северному потоку", а Украина ограничила транзит российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияСШАКанадаМеждународное энергетическое агентствоОПЕКСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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