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Для жителей Бердянска более чем в два раза снизили цену на газ - РИА Новости, 01.07.2022
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Для жителей Бердянска более чем в два раза снизили цену на газ
Для жителей Бердянска более чем в два раза снизили цену на газ - РИА Новости, 01.07.2022
Для жителей Бердянска более чем в два раза снизили цену на газ
Стоимость газа для жителей города Бердянска Запорожской области снижена более чем вдвое по сравнению с февральской, она в разы меньше, чем на подконтрольных... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:10
2022-07-01T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Стоимость газа для жителей города Бердянска Запорожской области снижена более чем вдвое по сравнению с февральской, она в разы меньше, чем на подконтрольных Киеву территориях, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщил, что нарушенное в феврале газоснабжение Бердянска возобновится в ближайшие дни."Стоимость 1 кубометра газа с 1 июля в Бердянске составит 5 рублей 85 копеек, или 3,9 гривны. По состоянию на февраль кубометр газа стоил 8 гривен. То есть новая цена более чем вдвое меньше той, что была. И это мы говорим о старых ценах", - сказал Рогов.По его данным, сегодня стоимость газа на подконтрольных Киеву территориях еще выше."По официальным данным, средние цены на природный газ по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже приближаются уже к 30 тысячам гривен за 1 тысячу кубометров, или 30 гривен за кубометр. С учетом дополнительных сборов в виде абонплаты и платы за транспортировку получается десятикратная и даже больше разница", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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в мире, запорожская область, бердянск
09:10 01.07.2022 (обновлено: 10:04 01.07.2022)
 
Для жителей Бердянска более чем в два раза снизили цену на газ

Цену на газ для жителей Бердянска в Запорожской области снизили в разы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Стоимость газа для жителей города Бердянска Запорожской области снижена более чем вдвое по сравнению с февральской, она в разы меньше, чем на подконтрольных Киеву территориях, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее он сообщил, что нарушенное в феврале газоснабжение Бердянска возобновится в ближайшие дни.
"Стоимость 1 кубометра газа с 1 июля в Бердянске составит 5 рублей 85 копеек, или 3,9 гривны. По состоянию на февраль кубометр газа стоил 8 гривен. То есть новая цена более чем вдвое меньше той, что была. И это мы говорим о старых ценах", - сказал Рогов.
По его данным, сегодня стоимость газа на подконтрольных Киеву территориях еще выше.
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"По официальным данным, средние цены на природный газ по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже приближаются уже к 30 тысячам гривен за 1 тысячу кубометров, или 30 гривен за кубометр. С учетом дополнительных сборов в виде абонплаты и платы за транспортировку получается десятикратная и даже больше разница", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьБердянск
 
 
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