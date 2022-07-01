https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

Британия готова оставить Европу без газа

Британия готова оставить Европу без газа - РИА Новости, 01.07.2022

Британия готова оставить Европу без газа

На недавнем саммите G7 западный блок изо всех сил демонстрировал единодушие и единство в своей борьбе против России, правда, реальность мгновенно расставила все РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:00

2022-07-01T08:00

2022-07-01T09:55

цены на нефть

европа

россия

лондон

basf se

евросоюз

северный поток

санкции в отношении россии

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На недавнем саммите G7 западный блок изо всех сил демонстрировал единодушие и единство в своей борьбе против России, правда, реальность мгновенно расставила все на свои места. Европейские средства массовой информации с явной тревогой пишут, что Великобритания, не так давно со скандалом вышедшая из состава Евросоюза, может перекрыть оба газопровода, соединяющие ее с материком.Речь идет о двух интерконнекторах, предусматривающих прокачку природного газа в обе стороны.Первый — это газопровод BBL протяженностью 235 километров, идущий от голландского городка Балгзанд в британский Бактон, что в графстве Норфолк. Его строительство стартовало в начале нулевых, а в работу BBL был запущен в 2006 году. Изначальный проект подразумевал, что стороны смогут прокачивать до 16 миллиардов кубометров газа в год.Здесь есть несколько важных мелочей.Балгзанд был неслучайно выбран в качестве отправной точки. Это довольно важный распределительный хаб, более того, здесь находится крупный газоперерабатывающий завод. Его построили в самом начале девяностых специально для переработки голубого топлива, поступавшего с шельфового месторождения Ротлигенд (Rotliegend). Из Балгзанда газ закачивается в национальную распределительную систему Gasunie и по ее трубам подается в дома голландцев.Однако к 2010 году выяснилось, что Британии, у которой практически нет собственных подземных хранилищ и которая традиционно использует газ с колес, нужно много больше топлива в связи со сворачиванием угольной генерации и зеленым переходом. По настойчивой просьбе Лондона были проведены технические испытания, после которых на побережье Нидерландов появилась четвертая компрессорная станция, а пропускную способность 36-дюймовых труб BBL рывком повысили до 19,2 миллиарда кубометров.Еще один неприятный и старательно обходимый факт заключается в том, что газ, подаваемый в Британию, в значительной мере имеет российское происхождение. По той простой причине, что BBL одним из своих ответвлений уходит в Германию, где соединяется с "Северным потоком".Вторая европейская труба заходит на Британские острова из бельгийского Зебрюгге и заканчивается в том же Бактоне, который выполняет роль хаба с функцией дальнейшего распределения уже внутри королевства. Протяженность газопровода, которым в неравных долях владеют бельгийская компания Fluxys и итальянская Snam, составляет 235 километров. Пропускная способность превышает 25 миллиардов кубометров в год, правда, здесь есть огромное но, критически влияющее на текущие центробежные процессы.И газопровод BBL, и бельгийский North Sea предусматривают прокачку газа в обе стороны, но в неравных долях. Например, голландский интерконнектор может закачать в Британию в три раза больше топлива, чем получать обратно. Оба газопровода изначально строились с прицелом на перекачку недостающих объемов топлива, необходимых конкретному региону в конкретное время года. Для специалистов не является секретом тот факт, что Британия в осенне-зимний период резко наращивает импорт, а летом отдает излишки обратно, но в кратно меньшем объеме.Фактически обе подводные трубные ветки строились с целью обеспечения именно британских энергетических интересов, а реэкспорт носил чисто символический характер.И вот летом 2022 года Британия официально предупреждает, что из-за бушующего энергетического кризиса и тотального дефицита энергоресурсов готова полностью остановить поставки голубого топлива в Евросоюз. В любое другое время это означало бы масштабный межгосударственный скандал и ухудшение отношений, но сейчас коллектив стран, объединенных идеей поражения России, делает хорошую мину при очень плохой игре.Текущая ситуация в Европе спровоцирована не Москвой. Россия до последнего пыталась запустить в работу второй "Поток" и не делала даже малейших намеков на то, что действующие контракты на поставку газа могут быть не выполнены. Это Евросоюз — и в особенности Британия — усердствовали в изобретении все новых ограничительных мер против России, доигравшись до того, что газа стало настолько мало, что правительства стран открыто призывают своих сограждан мыться в душе не более пяти минут, а крупнейшие корпорации вроде немецкой BASF находятся в одном шаге от остановки производства. И потому, сколько бы лидеры европейских стран ни собирались на саммиты, как бы они ни демонстрировали нерушимое единство, можно со всем основанием говорить: европейская квартира трещит по швам и стыкам.Текущая парадигма отношений внутри дружного европейского террариума выстраивалась в период стабильного благоденствия, когда политики и правительства едва ли знали, сколько и каких энергоресурсов поступает к ним извне, обеспечивая столь привычный уровень комфорта. Именно тогда, кстати, и родилась (с подачи ныне покойного американского сенатора МакКейна) уверенность в том, что Россия — это страна-бензоколонка из третьего эшелона. Местные энергетики, конечно, знали реальное положение вещей, но, к печали рядовых европейцев, они не формируют государственную политику.Европа сейчас испытывает колоссальный рукотворный дефицит энергоносителей, и, к сожалению еврочиновников и управленцев из Уайтхолла, заменить российские углеводороды нечем. Ни одна из ставок (вроде наращивания импорта нефти из Ливии или СПГ из США) не сыграла.Сколько лет Россию пугали изоляцией, но сегодня именно мы наблюдаем, как Старый Свет лихорадочно строит заборы, отказываясь от своих союзнических обязательств в угоду собственным интересам.Если говорить конкретно о Британии, то с позволительной долей злорадства можно констатировать: перекрытие обратного экспорта газа ей не поможет. Страна ежегодно потребляет 72,5 миллиарда кубометров голубого топлива, притом что собственная добыча составляет весьма скромные 39,5 миллиарда. Еще 19 миллиардов поступают через регазификационные терминалы в виде СПГ, что позволяет с легкостью и без использования калькулятора вычислить, какой объем газа приходит из Европы. Той самой Европы, которая сейчас поставлена перед весьма простым выбором: продолжить навязанный Лондоном и Вашингтоном антироссийский курс и поставлять жизненно важное топливо через Ла-Манш в ущерб себе, либо начать — по примеру британцев — придерживать его до лучших дней в недрах подземных хранилищ.Это весьма болезненная дилемма, которая осложняется тем фактом, что Британия не является частью ЕС и при этом беззастенчиво пользуется ее транзитными возможностями, игнорируя потребности всех без исключения европейских стран — в первую очередь, конечно, локомотивов и основных бюджетных доноров вроде Германии и Австрии.Выражаясь языком шахмат, проблема российского газа и нефти загнала европейскую команду в положение пата, когда любой следующий шаг приведет только к ухудшению текущего положения, что на практике выльется в недовольство граждан и все большее напряжение межгосударственных связей. Забавно, как быстро люди и страны демократического Запада, чуть только на горизонте замаячил призрак веерных отключений электричества и остановки заводов, забыли про солидарность и начали, как алчные скупердяи, прятать друг от друга заветные баррели, кубометры и тонны.Дружба дружбой, а углеводороды врозь.

https://ria.ru/20220630/politika-1799088990.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

цены на нефть, европа, россия, лондон, basf se, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии, авторы