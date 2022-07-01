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В Раде установили флаг Евросоюза - РИА Новости, 01.07.2022
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В Раде установили флаг Евросоюза
В Раде установили флаг Евросоюза - РИА Новости, 01.07.2022
В Раде установили флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:38
2022-07-01T11:38
в мире
украина
евросоюз
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, украина, евросоюз, руслан стефанчук, верховная рада украины
11:38 01.07.2022
 
В Раде установили флаг Евросоюза

Спикер Рады Стефанчук сообщил об установке флага Евросоюза в украинском парламенте

© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Верховной раде Украины идет флаг Евросоюза. И по цвету, и по смыслу", - написал Стефанчук в соцсетях, опубликовав фотографию двух флагов у трибуны Рады.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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