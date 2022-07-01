https://ria.ru/20220701/flag-1799501243.html

В Раде установили флаг Евросоюза

В Раде установили флаг Евросоюза - РИА Новости, 01.07.2022

В Раде установили флаг Евросоюза

Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:38

2022-07-01T11:38

2022-07-01T11:38

в мире

украина

евросоюз

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220630/ssha-1799288242.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, руслан стефанчук, верховная рада украины