https://ria.ru/20220701/flag-1799501243.html
В Раде установили флаг Евросоюза
В Раде установили флаг Евросоюза - РИА Новости, 01.07.2022
В Раде установили флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:38
2022-07-01T11:38
2022-07-01T11:38
в мире
украина
евросоюз
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220630/ssha-1799288242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, руслан стефанчук, верховная рада украины
В Раде установили флаг Евросоюза
Спикер Рады Стефанчук сообщил об установке флага Евросоюза в украинском парламенте