https://ria.ru/20220701/feyki-1799660908.html

Муфтии Северного Кавказа заявили об информационной угрозе для россиян

Муфтии Северного Кавказа заявили об информационной угрозе для россиян - РИА Новости, 01.07.2022

Муфтии Северного Кавказа заявили об информационной угрозе для россиян

Главы духовных управлений мусульман Северного Кавказа выступили с призывом объявить "духовную борьбу" против недостоверной и порочащей Россию информации. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:30

2022-07-01T18:30

2022-07-01T18:34

религия

исмаил бердиев

шафиг пшихачев

северный кавказ

россия

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НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Главы духовных управлений мусульман Северного Кавказа выступили с призывом объявить "духовную борьбу" против недостоверной и порочащей Россию информации."Противостояние западных стран и России – это не только нападки и введение санкций против нас. Это целый поток лживой чернухи, которую через СМИ и разного рода блогеров западные страны вываливают на россиян. Этой волне должен быть противопоставлен заслон. Мусульмане должны объявить ни много ни мало духовную борьбу всему этому", - заявил РИА Новости руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.По его словам, борьба с фейками не означает "идти на врага с саблей наголо, это не джихад, но форма борьбы". "Мы говорим о разъяснительной работе среди молодежи, патриотической работе, а со стороны муфтиев – четкой работе, в том числе, проповедей, отражающих действительность сегодняшнего дня", - сказал Бердиев.По мнению муфтия Северной Осетии-Алании Хаджимурата Гацалова, в этом направлении подразумевается тесное общение с федеральными и региональными СМИ, широкая просветительская работа в российском обществе о ценностях ислама. "Фейковые сообщения о России – это настоящая война, пусть и информационная, но война. Надо уметь отвечать противнику", - заявил Гацалов.Председатель "Международной исламской миссии" Шафиг Пшихачев отметил, что мусульмане России призваны защищать друг друга, независимо от конфессиональной или национальной принадлежности. "Борьба с фейками – это защита соотечественников, защита Родины. Этому и призывает мусульманская религия", - заключил Пшихачев.

https://ria.ru/20220521/muftiy-1789940792.html

https://rsport.ria.ru/20220617/futbol-1796141497.html

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исмаил бердиев, шафиг пшихачев, северный кавказ, россия