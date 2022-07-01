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Рок-фестиваль Sandlerfest будет в июле при участии симфонических оркестров
Рок-фестиваль Sandlerfest будет в июле при участии симфонических оркестров - РИА Новости, 01.07.2022
Рок-фестиваль Sandlerfest будет в июле при участии симфонических оркестров
Фестиваль прогрессивной рок-музыки, которая прозвучит в симбиозе с классическими произведениями, Sandlerfest пройдет в Москве 2 —3 июля в Зеленом театре ВДНХ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:45
2022-07-01T18:45
2022-07-01T18:45
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фестиваль прогрессивной рок-музыки, которая прозвучит в симбиозе с классическими произведениями, Sandlerfest пройдет в Москве 2 —3 июля в Зеленом театре ВДНХ при участии больших симфонических оркестров и оперных вокалистов, сообщил музыкальный продюсер Игорь Сандлер на пресс-конференции, посвященной проведению смотра и проекта "Русская классика в роке"."Это единственный фестиваль, который представляет в России практически все разновидности рока", — говорит Сандлер.Всего за три недели после объявления набора групп поступило 300 заявок. Основной акцент сделан на русской классике, но также зрители услышат трибьюты Queen, ABBA, Depeche Mode, AC/DC. "Также у нас будут оперные вокалисты из Мариинки и Большого театре", — рассказал музыкант.В частности, в программу войдет "много инструментальной гитарной музыки" - это будут произведения Рахманинова, Прокофьева, Чайковского и парии из известных опер, на которые были сделаны "очень интересные аранжировки в слиянии рока и классики". Он считает, что фестиваль должен помочь росту интереса к классической музыке среди россиян и русских рокеров. "Интерес к русской музыке, русской классике рок-музыкантами Запада - реально очень большой. Очень печально, что нет такого интереса к нашим корням именно в России. Поэтому я и делаю такой фестиваль, о русской классике в роке", — заключил спикер.
https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, queen, abba, depeche mode, музыка
Рок-фестиваль Sandlerfest будет в июле при участии симфонических оркестров
Рок-фестиваль Sandlerfest пройдет в Москве 2 — 3 июля при участии симфонических оркестров
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фестиваль прогрессивной рок-музыки, которая прозвучит в симбиозе с классическими произведениями, Sandlerfest пройдет в Москве 2 —3 июля в Зеленом театре ВДНХ при участии больших симфонических оркестров и оперных вокалистов, сообщил музыкальный продюсер Игорь Сандлер на пресс-конференции, посвященной проведению смотра и проекта "Русская классика в роке".
"Это единственный фестиваль, который представляет в России практически все разновидности рока", — говорит Сандлер.
Всего за три недели после объявления набора групп поступило 300 заявок. Основной акцент сделан на русской классике, но также зрители услышат трибьюты Queen, ABBA, Depeche Mode, AC/DC.
"Также у нас будут оперные вокалисты из Мариинки и Большого театре", — рассказал музыкант.
В частности, в программу войдет "много инструментальной гитарной музыки" - это будут произведения Рахманинова, Прокофьева, Чайковского и парии из известных опер, на которые были сделаны "очень интересные аранжировки в слиянии рока и классики".
"Этот симбиоз дает колоссальный взрыв эмоций. Вчера у нас уже проходили саундчеки, и это действительно звучит очень глобально", — отметил Сандлер.
Он считает, что фестиваль должен помочь росту интереса к классической музыке среди россиян и русских рокеров.
"Интерес к русской музыке, русской классике рок-музыкантами Запада - реально очень большой. Очень печально, что нет такого интереса к нашим корням именно в России. Поэтому я и делаю такой фестиваль, о русской классике в роке", — заключил спикер.