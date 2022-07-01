https://ria.ru/20220701/evropa-1799531621.html

Лавров согласился со словами публициста Шпенглера о "закате Европы"

Лавров согласился со словами публициста Шпенглера о "закате Европы" - РИА Новости, 01.07.2022

Лавров согласился со словами публициста Шпенглера о "закате Европы"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает весьма прозорливым введенный в начале 20 века немецким публицистом Освальдом Шпенглером термин о закате Европы. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:54

2022-07-01T12:54

2022-07-01T12:54

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает весьма прозорливым введенный в начале 20 века немецким публицистом Освальдом Шпенглером термин о закате Европы."Насчет "Заката Европы", Шпенглера - сам термин "закат Европы" я считаю весьма прозорливым ", - сказал он в ходе выступления перед студентами в Минске."Закат Европы" - философское произведение немецкого публициста, историософа Освальда Шпенглера в двух томах. Опубликован в 1918 и 1922 годах. В своем труде он представил пессимистический прогноз для Европы на предстоящее будущее. Шпенглер полагал, что Европу в ближайшее время ожидает упадок и гибель на фоне радости юных народов и чужеземных завоевателей.Лавров констатировал, что "сейчас, к огромному сожалению, Европейский союз, не является самостоятельным игроком". Он пояснил, что "все решения, которые принимаются ЕС, они, по большому счету навязаны Вашингтоном". Российский министр с сожалением констатировал, что "ЕС стал придатком американской политики в Европе"."От санкций, который Запад вводит, страдает, прежде всего Европейский союз, американцы, они умнее, они выстроили свои санкционные решения таким образом, что не наносить слишком большой ущерб для своей экономики, хотя, тоже получили цены и на бензин, и на продовольствие, которые взлетели", - полагает Лавров. "Да, закат Европы - я бы так сказал, хотя Европа - ближайшая нам цивилизация, ...культура искусство литература", - констатировал он.

https://ria.ru/20220513/evrosoyuz-1788265664.html

https://ria.ru/20220323/evrosoyuz-1779619196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, сша, нато