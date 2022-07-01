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Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества - РИА Новости, 01.07.2022
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Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества
Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества - РИА Новости, 01.07.2022
Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества
Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление на лето. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:42
2022-07-01T05:42
в мире
япония
токио
окинава
фукусима-1
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ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление на лето.Это связано с расчетами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7% при том, что критическим считается уровень 3%.Требование экономии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели — рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.С понедельника в течение четырех дней в Токио и еще восьми префектурах действовало предупреждение о нагрузке на электросети из-за аномальной для июня жары. В эти дни в ряде районов из этой зоны была зафиксирована температура до 40 градусов. В четверг в Токио был установлен температурный рекорд для июня — выше 36 градусов.Проблемы с электроснабжением возникли на фоне роста цен на энергоресурсы, сокращения теплоэлекростанций в виду планов перехода на "чистые" виды энергии, роста опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.Министерство экономики Японии впервые с 2011 года стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.Данные на неделю вперед публикуются по пятницам. Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны. Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.
https://ria.ru/20220628/defolt-1798599241.html
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в мире, япония, токио, окинава, фукусима-1
05:42 01.07.2022
 
Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества

Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества до конца сентября

© AP Photo / Jae C. HongСмотровая площадка в Токио, Япония
Смотровая площадка в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Смотровая площадка в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 июл — РИА Новости. Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление на лето.
Это связано с расчетами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7% при том, что критическим считается уровень 3%.
Требование экономии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели — рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.
С понедельника в течение четырех дней в Токио и еще восьми префектурах действовало предупреждение о нагрузке на электросети из-за аномальной для июня жары. В эти дни в ряде районов из этой зоны была зафиксирована температура до 40 градусов. В четверг в Токио был установлен температурный рекорд для июня — выше 36 градусов.
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Министерство экономики Японии впервые с 2011 года стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.
Данные на неделю вперед публикуются по пятницам. Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны. Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.
Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.
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