https://ria.ru/20220701/eksport-1799574401.html

Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань

Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань

Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:27

2022-07-01T14:27

2022-07-01T14:27

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

экспорт

валентина матвиенко

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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Ещё один приоритетный для наших стран момент касается решения логистических вопросов. В силу обстоятельств мы активно работаем над тем, чтобы выстраивать альтернативные логистические цепочки", - сказала сенатор на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии."Насколько мне известно, Республика Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметила она.По словам законодателя, предварительные договорённости уже достигнуты.Матвиенко также сообщила, что "в активной стадии решение о строительстве пункта в Усть-Луге (Ленинградская область) для транспортировки белорусских удобрений и других товаров".

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, экспорт, валентина матвиенко