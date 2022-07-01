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Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань - РИА Новости, 01.07.2022
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Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань
Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань
Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:27
2022-07-01T14:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
экспорт
валентина матвиенко
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Ещё один приоритетный для наших стран момент касается решения логистических вопросов. В силу обстоятельств мы активно работаем над тем, чтобы выстраивать альтернативные логистические цепочки", - сказала сенатор на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии."Насколько мне известно, Республика Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметила она.По словам законодателя, предварительные договорённости уже достигнуты.Матвиенко также сообщила, что "в активной стадии решение о строительстве пункта в Усть-Луге (Ленинградская область) для транспортировки белорусских удобрений и других товаров".
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белоруссия, россия, экспорт, валентина матвиенко
14:27 01.07.2022
 

Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ещё один приоритетный для наших стран момент касается решения логистических вопросов. В силу обстоятельств мы активно работаем над тем, чтобы выстраивать альтернативные логистические цепочки", - сказала сенатор на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
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"Насколько мне известно, Республика Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметила она.
По словам законодателя, предварительные договорённости уже достигнуты.
Матвиенко также сообщила, что "в активной стадии решение о строительстве пункта в Усть-Луге (Ленинградская область) для транспортировки белорусских удобрений и других товаров".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияЭкспортВалентина Матвиенко
 
 
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