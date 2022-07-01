https://ria.ru/20220701/eksport-1799574401.html
Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань
Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко: возможен экспорт продукции Белоруссии через Дагестан и Астрахань
Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:27
2022-07-01T14:27
2022-07-01T14:27
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
экспорт
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возможен через морские порты Дагестана и Астрахани, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Ещё один приоритетный для наших стран момент касается решения логистических вопросов. В силу обстоятельств мы активно работаем над тем, чтобы выстраивать альтернативные логистические цепочки", - сказала сенатор на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии."Насколько мне известно, Республика Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметила она.По словам законодателя, предварительные договорённости уже достигнуты.Матвиенко также сообщила, что "в активной стадии решение о строительстве пункта в Усть-Луге (Ленинградская область) для транспортировки белорусских удобрений и других товаров".
https://ria.ru/20220701/davlenie-1799569833.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, экспорт, валентина матвиенко