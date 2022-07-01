https://ria.ru/20220701/ekspertiza-1799468644.html

Медико-социальная экспертиза станет проще

Медико-социальная экспертиза станет проще - РИА Новости, 01.07.2022

Медико-социальная экспертиза станет проще

Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:11

2022-07-01T09:11

2022-07-01T09:11

общество

здоровье - общество

антон котяков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает её понятнее, сообщила пресс-служба Минтруда России."С 1 июля 2022 года начинает действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать как проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги",- говорится в сообщении.Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в государственную или частную поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на экспертизу.В поликлинике гражданин определяет как проходить экспертизу: очно, посетив бюро медико-социальной экспертизы, или заочно на основе медицинских документов, уточнили в пресс-службе.Гражданину больше не нужно самостоятельно передавать справки в бюро медико-социальной экспертизы и записываться на прием, все сведения будут передаваться туда поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение.По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации, по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ или почтой."Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу ясно какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования", – сказал глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220513/invalid-1788264048.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, антон котяков