https://ria.ru/20220701/ekspertiza-1799468644.html
Медико-социальная экспертиза станет проще
Медико-социальная экспертиза станет проще - РИА Новости, 01.07.2022
Медико-социальная экспертиза станет проще
Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:11
2022-07-01T09:11
2022-07-01T09:11
общество
здоровье - общество
антон котяков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает её понятнее, сообщила пресс-служба Минтруда России."С 1 июля 2022 года начинает действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать как проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги",- говорится в сообщении.Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в государственную или частную поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на экспертизу.В поликлинике гражданин определяет как проходить экспертизу: очно, посетив бюро медико-социальной экспертизы, или заочно на основе медицинских документов, уточнили в пресс-службе.Гражданину больше не нужно самостоятельно передавать справки в бюро медико-социальной экспертизы и записываться на прием, все сведения будут передаваться туда поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение.По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации, по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ или почтой."Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу ясно какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования", – сказал глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220513/invalid-1788264048.html
https://ria.ru/20220203/invalidnost-1770900615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, антон котяков
Медико-социальная экспертиза станет проще
В России вступил в силу новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает её понятнее, сообщила пресс-служба Минтруда России.
"С 1 июля 2022 года начинает действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать как проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги",- говорится в сообщении.
Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в государственную или частную поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на экспертизу.
В поликлинике гражданин определяет как проходить экспертизу: очно, посетив бюро медико-социальной экспертизы, или заочно на основе медицинских документов, уточнили в пресс-службе.
Гражданину больше не нужно самостоятельно передавать справки в бюро медико-социальной экспертизы и записываться на прием, все сведения будут передаваться туда поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение.
По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации, по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ или почтой.
"Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу ясно какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования", – сказал глава Минтруда Антон Котяков
, которого цитирует пресс-служба.