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Медико-социальная экспертиза станет проще - РИА Новости, 01.07.2022
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Медико-социальная экспертиза станет проще
Медико-социальная экспертиза станет проще - РИА Новости, 01.07.2022
Медико-социальная экспертиза станет проще
Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:11
2022-07-01T09:11
общество
здоровье - общество
антон котяков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает её понятнее, сообщила пресс-служба Минтруда России."С 1 июля 2022 года начинает действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать как проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги",- говорится в сообщении.Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в государственную или частную поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на экспертизу.В поликлинике гражданин определяет как проходить экспертизу: очно, посетив бюро медико-социальной экспертизы, или заочно на основе медицинских документов, уточнили в пресс-службе.Гражданину больше не нужно самостоятельно передавать справки в бюро медико-социальной экспертизы и записываться на прием, все сведения будут передаваться туда поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение.По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации, по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ или почтой."Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу ясно какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования", – сказал глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба.
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общество, здоровье - общество, антон котяков
09:11 01.07.2022
 
Медико-социальная экспертиза станет проще

В России вступил в силу новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы

© Fotolia / MonetПациент в коляске на приеме у врача
Пациент в коляске на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Fotolia / Monet
Пациент в коляске на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы вступает в силу в пятницу, он поможет максимально упростить процедуру установления инвалидности, сделает её понятнее, сообщила пресс-служба Минтруда России.
"С 1 июля 2022 года начинает действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать как проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги",- говорится в сообщении.
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Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в государственную или частную поликлинику для прохождения диагностики здоровья и оформления направления на экспертизу.
В поликлинике гражданин определяет как проходить экспертизу: очно, посетив бюро медико-социальной экспертизы, или заочно на основе медицинских документов, уточнили в пресс-службе.
Гражданину больше не нужно самостоятельно передавать справки в бюро медико-социальной экспертизы и записываться на прием, все сведения будут передаваться туда поликлиникой или больницей, где человек проходил лечение.
По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации, по выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ или почтой.
"Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сразу ясно какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов на дообследования", – сказал глава Минтруда Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба.
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