https://ria.ru/20220701/egipet-1799477484.html
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля - РИА Новости, 01.07.2022
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля
Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:51
2022-07-01T10:51
2022-07-01T10:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Из международного аэропорта "Кольцово"... запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly", — говорится в сообщении.Уточняется, что чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в девять-десять дней на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом было приостановлено в марте. По информации "Кольцово", в январе и феврале Хургада и Шарм-эш-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из уральского города: более 47 тысяч пассажиров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля
Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Из международного аэропорта "Кольцово"... запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly", — говорится в сообщении.
Уточняется, что чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в девять-десять дней на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.
Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом было приостановлено в марте. По информации "Кольцово", в январе и феврале Хургада и Шарм-эш-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из уральского города: более 47 тысяч пассажиров.