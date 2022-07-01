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Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля - РИА Новости, 01.07.2022
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Туризм
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Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля - РИА Новости, 01.07.2022
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля
Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:51
2022-07-01T10:51
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
екатеринбург
египет
ifly
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Из международного аэропорта "Кольцово"... запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly", — говорится в сообщении.Уточняется, что чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в девять-десять дней на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом было приостановлено в марте. По информации "Кольцово", в январе и феврале Хургада и Шарм-эш-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из уральского города: более 47 тысяч пассажиров.
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туризм, новости - туризм, хургада, екатеринбург, египет, ifly, airbus a330, туристы, куда можно лететь, отдых на море
10:51 01.07.2022
 
Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля

Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду

CC BY-SA 2.0 / Thomas Brenner / Аэропорт Хургада
Аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Thomas Brenner /
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Из международного аэропорта "Кольцово"... запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly", — говорится в сообщении.
Уточняется, что чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в девять-десять дней на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.
Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом было приостановлено в марте. По информации "Кольцово", в январе и феврале Хургада и Шарм-эш-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из уральского города: более 47 тысяч пассажиров.
Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:59Туризм
Рейсов из регионов России в Египет станет больше
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХургадаЕкатеринбургЕгипетiFlyAirbus A330туристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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