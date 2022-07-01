https://ria.ru/20220701/egipet-1799477484.html

Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля

Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля - РИА Новости, 01.07.2022

Рейсы из Екатеринбурга в Хургаду возобновятся с 23 июля

Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:51

2022-07-01T10:51

2022-07-01T10:51

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Авиакомпания iFly с 23 июля запускает прямые чартерные рейсы из Екатеринбурга на египетский курорт Хургада, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Из международного аэропорта "Кольцово"... запускаются рейсы в Хургаду. С 23 июля к выполнению полетной программы на популярный египетский курорт приступает авиакомпания iFly", — говорится в сообщении.Уточняется, что чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в девять-десять дней на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел.Авиасообщение между Екатеринбургом и Египтом было приостановлено в марте. По информации "Кольцово", в январе и феврале Хургада и Шарм-эш-Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями из уральского города: более 47 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20220630/egipet-1799280082.html

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Лана Баева

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