https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html

В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ

В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ - РИА Новости, 01.07.2022

В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ

Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:00

2022-07-01T15:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

технологии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации."Глаза" для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, технологии, вооруженные силы украины