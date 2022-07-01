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В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ - РИА Новости, 01.07.2022
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:00
2022-07-01T15:00
2022-07-01T15:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации."Глаза" для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, технологии, вооруженные силы украины
15:00 01.07.2022 (обновлено: 15:01 01.07.2022)
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
Госспецсвязь: Украина начинает массовую закупку разведывательных беспилотников