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В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ - РИА Новости, 01.07.2022
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:00
2022-07-01T15:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации."Глаза" для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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украина, в мире, технологии, вооруженные силы украины
15:00 01.07.2022 (обновлено: 15:01 01.07.2022)
 
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ

Госспецсвязь: Украина начинает массовую закупку разведывательных беспилотников

© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy CarleУкраинские военные с беспилотным летательным аппаратом
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов", заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации.
"Глаза" для военных: Украина собирает армию дронов для вооруженных сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, генштаб ВСУ, минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
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