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Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией
На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:35
2022-07-01T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу."На Украине должна появится своя "армия дронов" для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров", - приводит слова Федорова "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". По словам министра, есть представление о том, как "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html
украина
россия
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
15:35 01.07.2022 (обновлено: 15:40 01.07.2022)
 
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией

На Украине собирают деньги на 200 дронов, чтобы контролировать границу с Россией

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу.
"На Украине должна появится своя "армия дронов" для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров", - приводит слова Федорова "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". По словам министра, есть представление о том, как "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
15:00Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что Украина "собирает армию дронов" для ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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