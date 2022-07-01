15:35 01.07.2022 (обновлено: 15:40 01.07.2022)
Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией
На Украине собирают деньги на 200 дронов, чтобы контролировать границу с Россией
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу.
"На Украине должна появится своя "армия дронов" для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров", - приводит слова Федорова "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". По словам министра, есть представление о том, как "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.