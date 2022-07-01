https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html

Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией

Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией - РИА Новости, 01.07.2022

Киев собирает деньги на дроны, чтобы контролировать границу с Россией

На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:35

2022-07-01T15:35

2022-07-01T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/77/1548087738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac725ea6c81e4eeedd38108f19928327.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Украине собирают деньги на собственную "армию дронов" из 200 беспилотников воздушной разведки (БПЛА) для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу."На Украине должна появится своя "армия дронов" для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров", - приводит слова Федорова "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". По словам министра, есть представление о том, как "закрыть дронами" линию фронта шириной в 2 470 километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины