https://ria.ru/20220701/donetsk-1799464483.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка

Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:42

2022-07-01T08:42

2022-07-01T08:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 08.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, донецк (днр), ясиноватая