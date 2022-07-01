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Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:42
2022-07-01T08:42
2022-07-01T08:48
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 08.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Ясиноватая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, украина, донецк (днр), ясиноватая
08:42 01.07.2022 (обновлено: 08:48 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Киевскому району Донецка