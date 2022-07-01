https://ria.ru/20220701/doma-1799703188.html
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке - РИА Новости, 01.07.2022
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:14
2022-07-01T20:14
2022-07-01T20:53
происшествия
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, роман старовойт, курская область
20:14 01.07.2022 (обновлено: 20:53 01.07.2022)
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
Курский губернатор Старовойт: в поселке Теткино повреждены несколько домов из-за обстрела