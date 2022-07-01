Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке

"Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем", — написал он в своем Telegram-канале.