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Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке - РИА Новости, 01.07.2022
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Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке - РИА Новости, 01.07.2022
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке
Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:14
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происшествия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт.
курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область
20:14 01.07.2022 (обновлено: 20:53 01.07.2022)
 
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном поселке

Курский губернатор Старовойт: в поселке Теткино повреждены несколько домов из-за обстрела

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, обошлось без жертв, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем", — написал он в своем Telegram-канале.

 
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