https://ria.ru/20220701/dollar-1799449484.html
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно - РИА Новости, 01.07.2022
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:07
2022-07-01T03:07
2022-07-01T03:07
экономика
доллар
общество
курс рубля
курс доллара
никита масленников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/36/408643663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a10149d412bb68b11d8c1f7137237f1.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников.Специалист напомнил, что валютный курс в том числе зависит от международной торговли. Поэтому доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта, объяснил экономист."Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60-65 рублей за доллар", — спрогнозировал возможный курс эксперт.По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34 процента), евро — на 8,64 рубля (13,86 процента).При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.
https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html
https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/36/408643663_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7cfb2cbca2397d87a2a4ffd7bd282710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, общество, курс рубля, курс доллара, никита масленников
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
Экономист Масленников: доллар уже практически опустился на дно, скоро будет медленный рост