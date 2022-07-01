https://ria.ru/20220701/dollar-1799449484.html

Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно

Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно - РИА Новости, 01.07.2022

Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно

Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:07

2022-07-01T03:07

2022-07-01T03:07

экономика

доллар

общество

курс рубля

курс доллара

никита масленников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40864/36/408643663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a10149d412bb68b11d8c1f7137237f1.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников.Специалист напомнил, что валютный курс в том числе зависит от международной торговли. Поэтому доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта, объяснил экономист."Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60-65 рублей за доллар", — спрогнозировал возможный курс эксперт.По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34 процента), евро — на 8,64 рубля (13,86 процента).При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.

https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html

https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, доллар, общество, курс рубля, курс доллара, никита масленников