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Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно - РИА Новости, 01.07.2022
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Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно - РИА Новости, 01.07.2022
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно
Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:07
2022-07-01T03:07
экономика
доллар
общество
курс рубля
курс доллара
никита масленников
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников.Специалист напомнил, что валютный курс в том числе зависит от международной торговли. Поэтому доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта, объяснил экономист."Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60-65 рублей за доллар", — спрогнозировал возможный курс эксперт.По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34 процента), евро — на 8,64 рубля (13,86 процента).При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.
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экономика, доллар, общество, курс рубля, курс доллара, никита масленников
03:07 01.07.2022
 
Экономист рассказал, когда доллар опустится на дно

Экономист Масленников: доллар уже практически опустился на дно, скоро будет медленный рост

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Доллар уже приблизился ко дну своего падения, и скоро американская валюта начнет медленно расти, заявил в беседе с "Москвой 24" экономист Никита Масленников.
"Я думаю, что предел практически нащупан. Может, доллар зацепится за 50 рублей, вряд ли за 49 рублей, но тем не менее это уже практически близко ко дну. Дальше я думаю, что он будет потихоньку расти", — сказал Масленников.
Специалист напомнил, что валютный курс в том числе зависит от международной торговли. Поэтому доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта, объяснил экономист.
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"Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60-65 рублей за доллар", — спрогнозировал возможный курс эксперт.
По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34 процента), евро — на 8,64 рубля (13,86 процента).
При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.
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