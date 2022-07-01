https://ria.ru/20220701/dokhody-1799334309.html

Замахнулись на самое ценное. Запад придумал, как лишить Россию доходов

Замахнулись на самое ценное. Запад придумал, как лишить Россию доходов - РИА Новости, 01.07.2022

Замахнулись на самое ценное. Запад придумал, как лишить Россию доходов

США запретили импорт российского золота. Их примеру последовали Великобритания, Япония, Канада. Эмбарго затронет вторую по значимости после энергоресурсов... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:00

2022-07-01T08:00

2022-07-01T08:02

экономика

джо байден

энтони блинкен

великобритания

g7

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799363169_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_14b21efde8bfff179e4c8180ce63b9ac.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Ирина Красикова. США запретили импорт российского золота. Их примеру последовали Великобритания, Япония, Канада. Эмбарго затронет вторую по значимости после энергоресурсов статью экспорта России, которая приносит "десятки миллиардов долларов", радуется американский президент Джо Байден. Однако в ЕС с очередными санкциями не торопятся. Как ограничения отразятся на котировках драгметалла — разбиралось РИА Новости.Добрались до золотаЗапад продолжает "совершенствовать" антироссийские санкции. На этот раз отказались закупать золото. С этой инициативой выступили американцы. Их поддержали британцы, канадцы, японцы.Речь идет о металле, добытом после введения запрета."Россия не досчитается 19 миллиардов долларов в год", — не скрывая удовлетворения, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Позлорадствовал в Twitter и Джо Байден.Совместными усилиями планируется перекрыть доступ Москвы к международным рынкам. Главный идеолог "единого фронта" — Великобритания, закупавшая, кстати, больше всего российского золота. Соединенное Королевство — важный мировой хаб оборота и хранения драгоценных металлов.Между тем остальные страны G7 — Италия, Франция и Германия — с эмбарго не торопятся. "Рассмотрим, можно ли нацелиться на золото таким образом, чтобы санкции действовали против России, а не нас", — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.В ЕС опасаются, что получится как с нефтью и газом. Отказ от российских энергоресурсов обернулся взлетом цен на топливо, электричество и продовольствие. Инфляция в Европе бьет рекорды: в мае в 12 странах ЕС — двузначная. В Эстонии — 20 процентов, в Литве — 18,5, в Польше — 13. В Германии — 7,9, сорокалетний максимум.Поэтому вопрос нужно обсуждать не только в рамках G7, а всем Евросоюзом, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.Для Москвы же все это особого значения не имеет. И хотя западные политики твердят про "беспрецедентное эмбарго", российское золото и так уже под санкциями.Без статуса и с дисконтомВ конце марта Великобритания объявила блокирующие ограничения для нескольких российских банков. На два из них — Газпромбанк и Россельхозбанк — приходилось большинство операций с физическим золотом."Промышленники продают драгметалл кредитным организациям, которые его реализуют дальше. Сейчас эта схема не работает", — говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова.Кроме того, ВТБ, "Открытие" и Совкомбанк исключили из Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA), объединяющей признанных в мире поставщиков. Нет там теперь и российских аффинажных заводов. LBMA лишила их статуса Good Delivery, позволяющего выходить на лондонский рынок — мировой центр торговли драгметаллами. Именно здесь продавали основную часть российского золота.Экспорт в недружественные страны прекратился.Поставки упали до символических величин, следует из британской внешнеторговой статистики. В феврале Россия отгрузила 29 тонн золота на 1,71 миллиарда долларов. В марте — всего на 1,44 миллиона.Кроме того, сказались логистические проблемы: драгметалл доставляют в основном по воздуху, однако небо ЕС для России закрыто.Поэтому промышленники попросили Минфин, ЦБ и Гохран закупать золото на внутреннем рынке по мировым ценам. Пока его приобретают у бизнеса с дисконтом. Например, ЦБ — со скидкой 15 процентов.Себе нужнееВ последние годы Россия значительно нарастила добычу золота, уступая только Китаю и Австралии. По данным Минфина, прошлогодний показатель — 346 тонн. Примерно 87 процентов продали за рубеж, это принесло казне 17,5 миллиарда долларов. Больше всего отправили в Великобританию — почти на 15,5 миллиарда. Остальное — в Швейцарию, Германию, Казахстан, Индию, Белоруссию и Турцию."Россия обеспечивает около десяти процентов мирового спроса на золото. Эмбарго подогреет интерес к драгметаллу. Особенно когда доллар и евро стремительно теряют в цене. Поставки перенаправят в арабский мир, Африку, Латинскую Америку. В Юго-Восточную Азию — Китай, Индия с удовольствием пополнят золотой запас. Причем им можно продавать за рубли, что приведет к новому витку укрепления нацвалюты", — полагает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.К тому же значительная часть уйдет на внутренний рынок, прогнозируют эксперты. Для большинства россиян судьба валют — загадка. Недвижимость подорожала, а золото — хороший вариант для вложений на длительный срок. Спрос уже вырос в марте, когда отменили 20 процентов НДС на приобретение слитков."Государство всячески поддерживает золото как альтернативу долларам и евро. Соответственно, в значительной степени и банки переориентируются с зарубежных клиентов на отечественных", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Золото — самый древний и ликвидный актив. Плюс его намного проще хранить и перевозить, чем углеводороды.В драгоценный металл особенно интенсивно вкладываются в кризис — неслучайно золото называют "тихой гаванью". Когда фондовые рынки падают, этот актив обычно растет в цене. Но не в этом году. Во втором квартале даже подешевел — на семь процентов.Привычная логика, что золото дорожает вместе со всем остальным, не работает. Индекс потребительских цен в США — на максимуме за 40 лет, а благородный металл за год прибавил всего 2,8 процента.Плюс ситуация на Украине выбила инвесторов из колеи: в марте и апреле они кинулись скупать биржевые фонды, ориентированные на золото, а в мае уже избавлялись от них.Аналитики не видят предпосылок для изменения ситуации в третьем квартале. В данный момент котировки — 1820-1830 долларов за тройскую унцию, однако в начале июля не исключено снижение до 1790.Тем не менее в перспективе запрет на российское золото может вызвать дефицит на мировом рынке. Значит, платить за "презренный металл" придется еще больше.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, джо байден, энтони блинкен, великобритания, g7, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), германия, шарль мишель