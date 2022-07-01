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В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО - РИА Новости, 01.07.2022
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В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО
В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО - РИА Новости, 01.07.2022
В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО
США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:14
2022-07-01T18:16
в мире
сша
договор о нераспространении ядерного оружия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.В своем письменном заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания многостороннего документа, Блинкен подтвердил приверженность США сохранению данного "важнейшего договора" и указал на "неоценимый вклад, который тот внес в обеспечение безопасности и процветания народов мира".По словам Блинкена, на предстоящей в следующем месяце Десятой обзорной конференции ДНЯО США намерены подчеркнуть непреходящую роль данного договора в снижении глобальных рисков, будь то в контексте контроля над вооружениями или предотвращении нарушений в этой сфере."Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами во имя сохранения и укрепления этого важного договора", - подчеркнул госсекретарь США.Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, сша, договор о нераспространении ядерного оружия, энтони блинкен
18:14 01.07.2022 (обновлено: 18:16 01.07.2022)
 
В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО

Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество всех стран по сохранению ДНЯО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
В своем письменном заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания многостороннего документа, Блинкен подтвердил приверженность США сохранению данного "важнейшего договора" и указал на "неоценимый вклад, который тот внес в обеспечение безопасности и процветания народов мира".
"ДНЯО заложил важную основу для международных усилий по противодействию надвигающейся угрозе, которая была актуальна тогда и актуальна сейчас - распространению ядерного оружия по всему миру. Тем самым документ служил на благо интересов всех его участников и снизил риск начала опустошительной ядерной войны", - отметил глава американской дипломатии.
По словам Блинкена, на предстоящей в следующем месяце Десятой обзорной конференции ДНЯО США намерены подчеркнуть непреходящую роль данного договора в снижении глобальных рисков, будь то в контексте контроля над вооружениями или предотвращении нарушений в этой сфере.
"Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами во имя сохранения и укрепления этого важного договора", - подчеркнул госсекретарь США.
Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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В миреСШАДоговор о нераспространении ядерного оружияЭнтони Блинкен
 
 
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