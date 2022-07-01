18:14 01.07.2022 (обновлено: 18:16 01.07.2022)
В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО
Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество всех стран по сохранению ДНЯО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
В своем письменном заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания многостороннего документа, Блинкен подтвердил приверженность США сохранению данного "важнейшего договора" и указал на "неоценимый вклад, который тот внес в обеспечение безопасности и процветания народов мира".
"ДНЯО заложил важную основу для международных усилий по противодействию надвигающейся угрозе, которая была актуальна тогда и актуальна сейчас - распространению ядерного оружия по всему миру. Тем самым документ служил на благо интересов всех его участников и снизил риск начала опустошительной ядерной войны", - отметил глава американской дипломатии.
По словам Блинкена, на предстоящей в следующем месяце Десятой обзорной конференции ДНЯО США намерены подчеркнуть непреходящую роль данного договора в снижении глобальных рисков, будь то в контексте контроля над вооружениями или предотвращении нарушений в этой сфере.
"Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами во имя сохранения и укрепления этого важного договора", - подчеркнул госсекретарь США.
Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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