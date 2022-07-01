https://ria.ru/20220701/dnyao-1799667465.html

В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО

В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО - РИА Новости, 01.07.2022

В США заявили, что рассчитывают на помощь всех стран по сохранению ДНЯО

США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:14

2022-07-01T18:14

2022-07-01T18:16

в мире

сша

договор о нераспространении ядерного оружия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США рассчитывают на сотрудничество со всеми странами в вопросе сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.В своем письменном заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания многостороннего документа, Блинкен подтвердил приверженность США сохранению данного "важнейшего договора" и указал на "неоценимый вклад, который тот внес в обеспечение безопасности и процветания народов мира".По словам Блинкена, на предстоящей в следующем месяце Десятой обзорной конференции ДНЯО США намерены подчеркнуть непреходящую роль данного договора в снижении глобальных рисков, будь то в контексте контроля над вооружениями или предотвращении нарушений в этой сфере."Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми сторонами во имя сохранения и укрепления этого важного договора", - подчеркнул госсекретарь США.Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Она является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220624/mid-1797992464.html

сша

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в мире, сша, договор о нераспространении ядерного оружия, энтони блинкен