https://ria.ru/20220701/dnr-1799475410.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР - РИА Новости, 01.07.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР

Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:43

2022-07-01T09:43

2022-07-01T09:49

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили в Народной милиции ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более 50 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава и три бронетранспортера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина