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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР - РИА Новости, 01.07.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР
Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:43
2022-07-01T09:43
2022-07-01T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили в Народной милиции ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более 50 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава и три бронетранспортера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:43 01.07.2022 (обновлено: 09:49 01.07.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 украинских военных и пять БТР