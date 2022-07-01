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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР - РИА Новости, 01.07.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР
Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:43
2022-07-01T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили в Народной милиции ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более 50 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава и три бронетранспортера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, украина
09:43 01.07.2022 (обновлено: 09:49 01.07.2022)
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила пять украинских БТР

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 украинских военных и пять БТР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР
Сотрудники НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Более 50 украинских военных уничтожены силами Донецкой Народной Республики и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили в Народной милиции ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более 50 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава и три бронетранспортера.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
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