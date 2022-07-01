https://ria.ru/20220701/diplomaty-1799642455.html

МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов

МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 01.07.2022

МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции сделал демарш послу России в Афинах по поводу высылки восьми греческих дипломатов из дипломатических и РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:04

2022-07-01T17:04

2022-07-01T17:14

греция

россия

санкции в отношении россии

екатерина насика

афины

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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции сделал демарш послу России в Афинах по поводу высылки восьми греческих дипломатов из дипломатических и консульских представительств в России, сообщила служба информации греческого министерства."Напротив, высылка греческих дипломатов не имеет никакого оправдания, кроме как несоразмерное возмездие. Также было подчеркнуто, что вышеупомянутые греческие дипломаты никоим образом не нарушали Венские конвенции", - считает МИД.По его сообщению, был также выражен протест греческой стороны "по поводу содержания последних заявлений российских официальных лиц и подчеркнуто, что следует избегать обобщений и формулирования обвинений в адрес нашей страны, которые не могут быть подтверждены".Российский МИД 27 июня вызвал посла Греции Екатерини Насику и объявил, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.

https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799499407.html

греция

россия

афины

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греция, россия, санкции в отношении россии, екатерина насика, афины