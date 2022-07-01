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МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов
МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов
Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции сделал демарш послу России в Афинах по поводу высылки восьми греческих дипломатов из дипломатических и РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:04
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греция
россия
санкции в отношении россии
екатерина насика
афины
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции сделал демарш послу России в Афинах по поводу высылки восьми греческих дипломатов из дипломатических и консульских представительств в России, сообщила служба информации греческого министерства."Напротив, высылка греческих дипломатов не имеет никакого оправдания, кроме как несоразмерное возмездие. Также было подчеркнуто, что вышеупомянутые греческие дипломаты никоим образом не нарушали Венские конвенции", - считает МИД.По его сообщению, был также выражен протест греческой стороны "по поводу содержания последних заявлений российских официальных лиц и подчеркнуто, что следует избегать обобщений и формулирования обвинений в адрес нашей страны, которые не могут быть подтверждены".Российский МИД 27 июня вызвал посла Греции Екатерини Насику и объявил, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.
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греция, россия, санкции в отношении россии, екатерина насика, афины
17:04 01.07.2022 (обновлено: 17:14 01.07.2022)
 
МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов

МИД Греции заявил протест послу России из-за ответной высылки восьми дипломатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Греции в России
Автомобиль посольства Греции в России - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посольства Греции в России. Архивное фото
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АФИНЫ, 1 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь министерства иностранных дел Греции сделал демарш послу России в Афинах по поводу высылки восьми греческих дипломатов из дипломатических и консульских представительств в России, сообщила служба информации греческого министерства.
"Он подчеркнул, что российская реакция была несоразмерной по сравнению с мерами, объявленными нашей страной в отношении некоторых российских дипломатов, которые были объявлены нежелательными, так как продемонстрировали действия, не соответствующие их дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - говорится в сообщении.
"Напротив, высылка греческих дипломатов не имеет никакого оправдания, кроме как несоразмерное возмездие. Также было подчеркнуто, что вышеупомянутые греческие дипломаты никоим образом не нарушали Венские конвенции", - считает МИД.
По его сообщению, был также выражен протест греческой стороны "по поводу содержания последних заявлений российских официальных лиц и подчеркнуто, что следует избегать обобщений и формулирования обвинений в адрес нашей страны, которые не могут быть подтверждены".
Российский МИД 27 июня вызвал посла Греции Екатерини Насику и объявил, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.
Панайотис Лафазанис - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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