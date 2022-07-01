https://ria.ru/20220701/diplomaty-1799559376.html

В Болгарии заявили, что не изменят решения о высылке российских дипломатов

В Болгарии заявили, что не изменят решения о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 01.07.2022

В Болгарии заявили, что не изменят решения о высылке российских дипломатов

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения о высылке 70 российских дипломатов, передает Болгарское... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:49

2022-07-01T13:49

2022-07-01T14:18

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения о высылке 70 российских дипломатов, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на видеообращение главы правительства."Мы достигли исторической вехи. Мы можем либо продолжить перемены для процветающей нации, либо рискнуть вернуться к закулисным сделкам, марионеточному управлению и (обслуживанию) иностранных интересов. Мы не позволим Болгарии выбрать неправильное направление, гостке людей — расхищать государственные деньги, прокурорам — продолжать бездействовать, а зарубежным дипломатам — выдвигать ультиматумы до 12 часов. Потому что мы не боимся", — приводит агентство слова из видеообращения Петкова.На этой неделе Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол России представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол России Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ позже, премьер Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание проголосовало за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/1799446068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария