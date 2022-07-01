https://ria.ru/20220701/dezertiry-1799515166.html
Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений
Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений - РИА Новости, 01.07.2022
Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений
В украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:22
2022-07-01T12:22
2022-07-01T12:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
лисичанск
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. "Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой народной республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, лисичанск
12:22 01.07.2022 (обновлено: 12:32 01.07.2022)
Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений
Минобороны: неудачи украинских войск на поле боя провоцируют рост числа дезертиров