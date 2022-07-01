https://ria.ru/20220701/dezertiry-1799515166.html

Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений

Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений - РИА Новости, 01.07.2022

Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений

В украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:22

2022-07-01T12:22

2022-07-01T12:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

лисичанск

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В украинской армии растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что украинское командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. "Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка Донецкой народной республики, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, лисичанск