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На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти - РИА Новости, 01.07.2022
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На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти
На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти - РИА Новости, 01.07.2022
На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти
Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:25
2022-07-01T13:45
происшествия
сургут
россия
азербайджан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает главк МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.Ранее местные СМИ написали, что житель Сургута в домовом чате опубликовал видео с детьми, которые якобы баловались в подъезде и портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу, после чего стал получать голосовые сообщения с угрозами от отборно матерящейся женщины.По данным полиции, дебоширкой оказалась уроженка Азербайджана, которая в аудиозаписях по национальному признаку унизила человеческое достоинство народа, проживающего на территории России."В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - говорится в сообщении.На видеозаписи, распространенной МВД, женщина пояснила, что конфликт с мужчиной у нее произошел из-за того, что он распространил фото ее детей, а также унизил и оскорбил их и религию ислам. При этом, как отметила жительница Югры, ее обращение было направлено лишь к конкретному человеку, а не всем россиянам.
https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html
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происшествия, сургут, россия, азербайджан
13:25 01.07.2022 (обновлено: 13:45 01.07.2022)
 
На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти

На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти из-за угроз соседу в чате

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает главк МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Ранее местные СМИ написали, что житель Сургута в домовом чате опубликовал видео с детьми, которые якобы баловались в подъезде и портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу, после чего стал получать голосовые сообщения с угрозами от отборно матерящейся женщины.
По данным полиции, дебоширкой оказалась уроженка Азербайджана, которая в аудиозаписях по национальному признаку унизила человеческое достоинство народа, проживающего на территории России.
"В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, распространенной МВД, женщина пояснила, что конфликт с мужчиной у нее произошел из-за того, что он распространил фото ее детей, а также унизил и оскорбил их и религию ислам. При этом, как отметила жительница Югры, ее обращение было направлено лишь к конкретному человеку, а не всем россиянам.
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