https://ria.ru/20220701/delo-1799547901.html

На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти

На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти - РИА Новости, 01.07.2022

На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти

Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:25

2022-07-01T13:25

2022-07-01T13:45

происшествия

сургут

россия

азербайджан

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает главк МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.Ранее местные СМИ написали, что житель Сургута в домовом чате опубликовал видео с детьми, которые якобы баловались в подъезде и портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу, после чего стал получать голосовые сообщения с угрозами от отборно матерящейся женщины.По данным полиции, дебоширкой оказалась уроженка Азербайджана, которая в аудиозаписях по национальному признаку унизила человеческое достоинство народа, проживающего на территории России."В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - говорится в сообщении.На видеозаписи, распространенной МВД, женщина пояснила, что конфликт с мужчиной у нее произошел из-за того, что он распространил фото ее детей, а также унизил и оскорбил их и религию ислам. При этом, как отметила жительница Югры, ее обращение было направлено лишь к конкретному человеку, а не всем россиянам.

https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html

сургут

россия

азербайджан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сургут, россия, азербайджан