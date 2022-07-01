13:25 01.07.2022 (обновлено: 13:45 01.07.2022)
На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти
На жительницу Сургута завели дело о возбуждении ненависти из-за угроз соседу в чате
Сургут. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы завели административное дело о возбуждении ненависти в отношении жительницы Сургута, которая в чате угрожала своему соседу, сообщает главк МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Ранее местные СМИ написали, что житель Сургута в домовом чате опубликовал видео с детьми, которые якобы баловались в подъезде и портили лифт, и попросил родителей провести с ними воспитательную беседу, после чего стал получать голосовые сообщения с угрозами от отборно матерящейся женщины.
По данным полиции, дебоширкой оказалась уроженка Азербайджана, которая в аудиозаписях по национальному признаку унизила человеческое достоинство народа, проживающего на территории России.
"В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, распространенной МВД, женщина пояснила, что конфликт с мужчиной у нее произошел из-за того, что он распространил фото ее детей, а также унизил и оскорбил их и религию ислам. При этом, как отметила жительница Югры, ее обращение было направлено лишь к конкретному человеку, а не всем россиянам.