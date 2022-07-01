https://ria.ru/20220701/davlenie-1799569833.html

Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению

Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению

Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:18

2022-07-01T14:18

2022-07-01T14:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

санкции в отношении россии

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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня, когда и политическое, и экономическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает буквально с каждым днём, наша сплоченность приобретает особое значение. Противостоять такому агрессивному внешнему давлению можно только вместе, действуя плечом к плечу, как это не раз было в истории", - сказала сенатор в ходе пленарного заседания Форума регионов двух стран.Она также отметила, что нынешний форум – первый после утверждения президентами двух стран 28 всеобъемлющих союзных программ. "Сегодня это наши главные интеграционные документы, нацеленные на формирование единого экономического и социального пространства, повышение качества жизни людей и обеспечение безопасности Союзного государства. В рамках форума особое внимание уделяется их реализации в межрегиональном разрезе", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии