Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению
Матвиенко: Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только вместе
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня, когда и политическое, и экономическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает буквально с каждым днём, наша сплоченность приобретает особое значение. Противостоять такому агрессивному внешнему давлению можно только вместе, действуя плечом к плечу, как это не раз было в истории", - сказала сенатор в ходе пленарного заседания Форума регионов двух стран.
Она также отметила, что нынешний форум – первый после утверждения президентами двух стран 28 всеобъемлющих союзных программ. "Сегодня это наши главные интеграционные документы, нацеленные на формирование единого экономического и социального пространства, повышение качества жизни людей и обеспечение безопасности Союзного государства. В рамках форума особое внимание уделяется их реализации в межрегиональном разрезе", - подчеркнула Матвиенко.