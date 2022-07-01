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Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению - РИА Новости, 01.07.2022
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Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению
Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению
Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:18
2022-07-01T14:18
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
санкции в отношении россии
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня, когда и политическое, и экономическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает буквально с каждым днём, наша сплоченность приобретает особое значение. Противостоять такому агрессивному внешнему давлению можно только вместе, действуя плечом к плечу, как это не раз было в истории", - сказала сенатор в ходе пленарного заседания Форума регионов двух стран.Она также отметила, что нынешний форум – первый после утверждения президентами двух стран 28 всеобъемлющих союзных программ. "Сегодня это наши главные интеграционные документы, нацеленные на формирование единого экономического и социального пространства, повышение качества жизни людей и обеспечение безопасности Союзного государства. В рамках форума особое внимание уделяется их реализации в межрегиональном разрезе", - подчеркнула Матвиенко.
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россия, белоруссия, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, санкции в отношении россии
14:18 01.07.2022
 
Матвиенко призвала Минск сообща противостоять внешнему давлению

Матвиенко: Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только вместе

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия могут противостоять внешнему давлению только сообща, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня, когда и политическое, и экономическое давление на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств возрастает буквально с каждым днём, наша сплоченность приобретает особое значение. Противостоять такому агрессивному внешнему давлению можно только вместе, действуя плечом к плечу, как это не раз было в истории", - сказала сенатор в ходе пленарного заседания Форума регионов двух стран.
Она также отметила, что нынешний форум – первый после утверждения президентами двух стран 28 всеобъемлющих союзных программ. "Сегодня это наши главные интеграционные документы, нацеленные на формирование единого экономического и социального пространства, повышение качества жизни людей и обеспечение безопасности Союзного государства. В рамках форума особое внимание уделяется их реализации в межрегиональном разрезе", - подчеркнула Матвиенко.
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