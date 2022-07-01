https://ria.ru/20220701/chekhi-1799559980.html

Чехи признались в усталости от темы Украины

Чехи признались в усталости от темы Украины - РИА Новости, 01.07.2022

Чехи признались в усталости от темы Украины

Чешские читатели и телезрители "перегорели" украинским конфликтом, он их больше не "развлекает". Об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:50

2022-07-01T13:50

2022-07-01T13:50

в мире

чехия

украина

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Чешские читатели и телезрители "перегорели" украинским конфликтом, он их больше не "развлекает". Об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и фотограф Ленка Клицперова."Когда человек в начале слишком пресыщается информацией, это способствует раннему выгоранию", — сказала она.По словам Клицперовой, в этом виноваты в большей степени чешские СМИ, усиленно освещавшие спецоперацию на ранних стадиях. Теперь многие из них отказываются принимать у журналистов-фрилансеров материалы из зоны боевых действий, ссылаясь на отсутствие интереса к теме.На портале также провели опрос "Насколько вас интересует конфликт на Украине?", и большинство проголосовавших (38,3%) выбрали вариант "Мне все равно". Еще 30,9% ответили "меньше, чем в момент его возникновения", а лишь 1,2% —"больше, чем когда он вспыхнул". Почти 30% признались, что их интерес "остался таким же".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795651552.html

https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html

чехия

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в мире, чехия, украина