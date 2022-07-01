Рейтинг@Mail.ru
Чехи признались в усталости от темы Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/chekhi-1799559980.html
Чехи признались в усталости от темы Украины
Чехи признались в усталости от темы Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Чехи признались в усталости от темы Украины
Чешские читатели и телезрители "перегорели" украинским конфликтом, он их больше не "развлекает". Об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:50
2022-07-01T13:50
в мире
чехия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/27/1551022770_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_d71a57e03867d753396778af9561cb69.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Чешские читатели и телезрители "перегорели" украинским конфликтом, он их больше не "развлекает". Об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и фотограф Ленка Клицперова."Когда человек в начале слишком пресыщается информацией, это способствует раннему выгоранию", — сказала она.По словам Клицперовой, в этом виноваты в большей степени чешские СМИ, усиленно освещавшие спецоперацию на ранних стадиях. Теперь многие из них отказываются принимать у журналистов-фрилансеров материалы из зоны боевых действий, ссылаясь на отсутствие интереса к теме.На портале также провели опрос "Насколько вас интересует конфликт на Украине?", и большинство проголосовавших (38,3%) выбрали вариант "Мне все равно". Еще 30,9% ответили "меньше, чем в момент его возникновения", а лишь 1,2% —"больше, чем когда он вспыхнул". Почти 30% признались, что их интерес "остался таким же".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795651552.html
https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/27/1551022770_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_2e0c03b50d115ba53342b03d60293a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина
13:50 01.07.2022
 
Чехи признались в усталости от темы Украины

Novinky.cz: жители Чехии "перегорели" темой Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМолодые люди любуются видом Праги
Молодые люди любуются видом Праги - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Молодые люди любуются видом Праги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Чешские читатели и телезрители "перегорели" украинским конфликтом, он их больше не "развлекает". Об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и фотограф Ленка Клицперова.
"Когда человек в начале слишком пресыщается информацией, это способствует раннему выгоранию", — сказала она.
Карлов мост, Прага - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 09:42
СМИ: Чехия перестанет спонсировать некоторых украинских беженцев
По словам Клицперовой, в этом виноваты в большей степени чешские СМИ, усиленно освещавшие спецоперацию на ранних стадиях. Теперь многие из них отказываются принимать у журналистов-фрилансеров материалы из зоны боевых действий, ссылаясь на отсутствие интереса к теме.
На портале также провели опрос "Насколько вас интересует конфликт на Украине?", и большинство проголосовавших (38,3%) выбрали вариант "Мне все равно". Еще 30,9% ответили "меньше, чем в момент его возникновения", а лишь 1,2% —"больше, чем когда он вспыхнул". Почти 30% признались, что их интерес "остался таким же".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие России - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 05:26
В Чехии раскрыли судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО
 
В миреЧехияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала