https://ria.ru/20220701/byudzhet-1799500530.html

Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства

Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:35

2022-07-01T11:35

2022-07-01T12:16

россия

белоруссия

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg

ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет Союзного государства на следующий год, пока в него не будут включены реально работающие проекты."Мы сегодня обсуждали бюджет Союзного государства. Идеологии там нет. Там случайный набор (проектов), кто куда в какой кабинет пробьется", - отметила спикер на встрече глав верхних палат парламентов России и Белоруссии с руководителями регионов двух стран. Она подчеркнула, что включаемые в бюджет предложения – это не приоритетные проекты, это "проекты, которые потом не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает"."Давайте поддержим реальные, "на земле" проекты, которые реализуются между субъектами (двух стран), чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Я вас уверяю, губернаторы вгрызутся в них и реализуют", - сказала спикер. Вместе с тем, она отметила, что сейчас "мы где-то заоблачно три года обсуждаем, четыре года утверждаем и ничего нет".Она предложила направлять средства точечно на какие-то практические вещи, которые дадут отдачу, в том числе в межрегиональном взаимодействии. "Давайте в этом году не завизируем (бюджет), пока не внесут изменения реальные, в том виде, который нам подсунут", - сказал Матвиенко. Обращаясь к Качановой, она предложила устроить "женскую забастовочку".В свою очередь, глава верхней палаты парламента Белоруссии подчеркнула, что с каждым годом реализуется все меньше совместных проектов между РФ и Белоруссией, в настоящее время их всего три. "У нас не остается средств", - сказала Кочанова.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко