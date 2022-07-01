https://ria.ru/20220701/byudzhet-1799500530.html
Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства
Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:35
2022-07-01T11:35
2022-07-01T12:16
россия
белоруссия
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет Союзного государства на следующий год, пока в него не будут включены реально работающие проекты."Мы сегодня обсуждали бюджет Союзного государства. Идеологии там нет. Там случайный набор (проектов), кто куда в какой кабинет пробьется", - отметила спикер на встрече глав верхних палат парламентов России и Белоруссии с руководителями регионов двух стран. Она подчеркнула, что включаемые в бюджет предложения – это не приоритетные проекты, это "проекты, которые потом не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает"."Давайте поддержим реальные, "на земле" проекты, которые реализуются между субъектами (двух стран), чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Я вас уверяю, губернаторы вгрызутся в них и реализуют", - сказала спикер. Вместе с тем, она отметила, что сейчас "мы где-то заоблачно три года обсуждаем, четыре года утверждаем и ничего нет".Она предложила направлять средства точечно на какие-то практические вещи, которые дадут отдачу, в том числе в межрегиональном взаимодействии. "Давайте в этом году не завизируем (бюджет), пока не внесут изменения реальные, в том виде, который нам подсунут", - сказал Матвиенко. Обращаясь к Качановой, она предложила устроить "женскую забастовочку".В свою очередь, глава верхней палаты парламента Белоруссии подчеркнула, что с каждым годом реализуется все меньше совместных проектов между РФ и Белоруссией, в настоящее время их всего три. "У нас не остается средств", - сказала Кочанова.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec69de38ee85adb25bca4eaadae42fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко
11:35 01.07.2022 (обновлено: 12:16 01.07.2022)
Матвиенко предложила подождать с визированием бюджета Союзного государства
Матвиенко предложила не визировать союзный бюджет до включения в него работающих проектов
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила своей белорусской коллеге Наталье Кочановой устроить "женскую забастовочку" и не визировать бюджет Союзного государства на следующий год, пока в него не будут включены реально работающие проекты.
"Мы сегодня обсуждали бюджет Союзного государства. Идеологии там нет. Там случайный набор (проектов), кто куда в какой кабинет пробьется", - отметила спикер на встрече глав верхних палат парламентов России
и Белоруссии
с руководителями регионов двух стран. Она подчеркнула, что включаемые в бюджет предложения – это не приоритетные проекты, это "проекты, которые потом не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает".
"Давайте поддержим реальные, "на земле" проекты, которые реализуются между субъектами (двух стран), чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Я вас уверяю, губернаторы вгрызутся в них и реализуют", - сказала спикер. Вместе с тем, она отметила, что сейчас "мы где-то заоблачно три года обсуждаем, четыре года утверждаем и ничего нет".
Она предложила направлять средства точечно на какие-то практические вещи, которые дадут отдачу, в том числе в межрегиональном взаимодействии. "Давайте в этом году не завизируем (бюджет), пока не внесут изменения реальные, в том виде, который нам подсунут", - сказал Матвиенко. Обращаясь к Качановой, она предложила устроить "женскую забастовочку".
В свою очередь, глава верхней палаты парламента Белоруссии подчеркнула, что с каждым годом реализуется все меньше совместных проектов между РФ и Белоруссией, в настоящее время их всего три. "У нас не остается средств", - сказала Кочанова.