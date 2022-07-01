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Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ - РИА Новости, 01.07.2022
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Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ
Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ - РИА Новости, 01.07.2022
Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ
Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в пятницу заложил корвет "Быстрый", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:24
2022-07-01T07:24
безопасность
денис мантуров
россия
владивосток
дальний восток
амурский судостроительный завод
тихоокеанский флот вмф россии
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 1 июл — РИА Новости. Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в пятницу заложил корвет "Быстрый", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц принял участие в торжественной церемонии закладки нового корвета проекта 20385 "Быстрый" на Амурском судостроительном заводе (АСЗ)", — говорится в сообщении.Отмечается, что Авакянц проинспектировал строительство других кораблей для ТОФ, в том числе малых ракетных проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветов проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также проекта 20385 "Буйный" и "Разумный"."Ранее на заводе были построены три корвета проекта 20380 — "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", уже переданные морякам Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский судостроительный завод — это многопрофильное предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными мощностями", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.Как пример он привел наличие на заводе системы судовозных и трансбордерных путей, легко позволяющих перемещать конструкции массой до 1,6 тысячи тонн."Специально оборудованные стапельные места позволяют формировать корпуса судов шириной до 23 метров. Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы во Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяют в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет", — отметил Мантуров.АСЗ основан в 1936 году, это крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке с мощностями и технологиями для строительства и ремонта подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 тысяч тонн, длинной до 150 метров и шириной до 15. Предприятие входит в перечень стратегических.
https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html
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безопасность, денис мантуров, россия, владивосток, дальний восток, амурский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, хабаровск
07:24 01.07.2022
 
Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ

Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевАмурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 июл — РИА Новости. Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в пятницу заложил корвет "Быстрый", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц принял участие в торжественной церемонии закладки нового корвета проекта 20385 "Быстрый" на Амурском судостроительном заводе (АСЗ)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Авакянц проинспектировал строительство других кораблей для ТОФ, в том числе малых ракетных проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветов проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также проекта 20385 "Буйный" и "Разумный".
"Ранее на заводе были построены три корвета проекта 20380 — "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", уже переданные морякам Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский судостроительный завод — это многопрофильное предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными мощностями", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
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Как пример он привел наличие на заводе системы судовозных и трансбордерных путей, легко позволяющих перемещать конструкции массой до 1,6 тысячи тонн.
"Специально оборудованные стапельные места позволяют формировать корпуса судов шириной до 23 метров. Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы во Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяют в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет", — отметил Мантуров.
АСЗ основан в 1936 году, это крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке с мощностями и технологиями для строительства и ремонта подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 тысяч тонн, длинной до 150 метров и шириной до 15. Предприятие входит в перечень стратегических.
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БезопасностьДенис МантуровРоссияВладивостокДальний ВостокАмурский судостроительный заводТихоокеанский флот ВМФ РоссииХабаровск
 
 
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