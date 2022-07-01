https://ria.ru/20220701/bystryy-1799458602.html

Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ

Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ - РИА Новости, 01.07.2022

Амурский судостроительный завод заложил корвет "Быстрый" для ТОФ

Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в пятницу заложил корвет "Быстрый", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:24

2022-07-01T07:24

2022-07-01T07:24

безопасность

денис мантуров

россия

владивосток

дальний восток

амурский судостроительный завод

тихоокеанский флот вмф россии

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 1 июл — РИА Новости. Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в пятницу заложил корвет "Быстрый", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц принял участие в торжественной церемонии закладки нового корвета проекта 20385 "Быстрый" на Амурском судостроительном заводе (АСЗ)", — говорится в сообщении.Отмечается, что Авакянц проинспектировал строительство других кораблей для ТОФ, в том числе малых ракетных проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветов проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также проекта 20385 "Буйный" и "Разумный"."Ранее на заводе были построены три корвета проекта 20380 — "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", уже переданные морякам Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский судостроительный завод — это многопрофильное предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными мощностями", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.Как пример он привел наличие на заводе системы судовозных и трансбордерных путей, легко позволяющих перемещать конструкции массой до 1,6 тысячи тонн."Специально оборудованные стапельные места позволяют формировать корпуса судов шириной до 23 метров. Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы во Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяют в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет", — отметил Мантуров.АСЗ основан в 1936 году, это крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке с мощностями и технологиями для строительства и ремонта подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 тысяч тонн, длинной до 150 метров и шириной до 15. Предприятие входит в перечень стратегических.

https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html

https://ria.ru/20220614/kuznetsov-1795142241.html

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безопасность, денис мантуров, россия, владивосток, дальний восток, амурский судостроительный завод, тихоокеанский флот вмф россии, хабаровск