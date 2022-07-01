https://ria.ru/20220701/bonprix-1799506693.html

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России - РИА Новости, 01.07.2022

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:57

2022-07-01T11:57

2022-07-01T11:57

otto group

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России, передает корреспондент РИА Новости."Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года", - говорится на странице русскоязычной версии сайта.Также уточняется, что служба поддержки для клиентов магазина продолжает работать в обычном режиме, и все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены.Бренд ​Bonprix, входящий в Otto Group, был основан в 1986 году. На данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки и специализируется на продажи одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

otto group, россия