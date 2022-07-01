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Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России - РИА Новости, 01.07.2022
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Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России
Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России - РИА Новости, 01.07.2022
Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России
Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:57
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России, передает корреспондент РИА Новости."Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года", - говорится на странице русскоязычной версии сайта.Также уточняется, что служба поддержки для клиентов магазина продолжает работать в обычном режиме, и все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены.Бренд ​Bonprix, входящий в Otto Group, был основан в 1986 году. На данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки и специализируется на продажи одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
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РИА Новости
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otto group, россия
11:57 01.07.2022
 
Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Немецкий интернет-магазин Bonprix, входящий в Otto Group, прекратил работу в России

© Фото : bonprixИнтернет-магазин bonprix
Интернет-магазин bonprix - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : bonprix
Интернет-магазин bonprix. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix прекратил свою работу в России, передает корреспондент РИА Новости.
"Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года", - говорится на странице русскоязычной версии сайта.
Также уточняется, что служба поддержки для клиентов магазина продолжает работать в обычном режиме, и все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены.
Бренд ​Bonprix, входящий в Otto Group, был основан в 1986 году. На данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки и специализируется на продажи одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и товаров для дома.
 
Otto GroupРоссия
 
 
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