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МИД ответил на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД ответил на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии
МИД ответил на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии - РИА Новости, 01.07.2022
МИД ответил на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии
Ситуация с продолжением работы посольства РФ в Болгарии действительно серьезная, если в Софии не пересмотрят решение о высылке российских дипломатов, Москва... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:46
2022-07-01T18:08
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
россия
болгария
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с продолжением работы посольства РФ в Болгарии действительно серьезная, если в Софии не пересмотрят решение о высылке российских дипломатов, Москва поставит вопрос о сохранении своего дипломатического присутствия там, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершён властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство", - сказал Грушко журналистам."Поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия и необходимости болгарского дипломатического присутствия здесь", - добавил он.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, россия, болгария
17:46 01.07.2022 (обновлено: 18:08 01.07.2022)
 
МИД ответил на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии

Замглавы МИД Грушко: Болгарии следует пересмотреть решение о высылке российских дипломатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с продолжением работы посольства РФ в Болгарии действительно серьезная, если в Софии не пересмотрят решение о высылке российских дипломатов, Москва поставит вопрос о сохранении своего дипломатического присутствия там, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершён властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство", - сказал Грушко журналистам.
"Поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия и необходимости болгарского дипломатического присутствия здесь", - добавил он.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоРоссияБолгария
 
 
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