Рейтинг@Mail.ru
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799557166.html
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии
Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:45
2022-07-01T18:22
россия
болгария
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
в мире
софия (город)
москва
румен радев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1797bcc08d80b3b6fce5bdd6e68150cf.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице.По ее словам, эта мера автоматически повлечет за собой закрытие болгарского посольства в Москве. Она отметила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию.Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков отметил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.В ответ Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Россия отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12:00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на выдворение дипломатов из Софии, при этом меры не обязательно окажутся симметричными. Также Митрофанова в беседе с болгарскими СМИ предупредила о возможности разрыва дипломатических отношений. По ее мнению, действия Софии не могут остаться без последствий.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.
https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799546954.html
https://ria.ru/20220630/lavrov-1799314273.html
россия
болгария
софия (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752656306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c4071ed4442f9628169811ae7e5fd2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, болгария, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, в мире, софия (город), москва, румен радев, мария захарова
13:45 01.07.2022 (обновлено: 18:22 01.07.2022)
 
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии

Посол Митрофанова поставит перед российскими властями вопрос о закрытии дипмиссии в Софии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол России в Болгарии Элеонора Митрофанова
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице.

"К сожалению, наше обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано", — говорится в обращении дипломата.

По ее словам, эта мера автоматически повлечет за собой закрытие болгарского посольства в Москве. Она отметила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию.
Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков отметил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
13:23
ЕС назвал угрозу разрыва отношений Москвы и Софии непропорциональной
В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.
В ответ Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Россия отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12:00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на выдворение дипломатов из Софии, при этом меры не обязательно окажутся симметричными. Также Митрофанова в беседе с болгарскими СМИ предупредила о возможности разрыва дипломатических отношений. По ее мнению, действия Софии не могут остаться без последствий.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:13
Лавров посоветовал Европе осторожнее опускать железный занавес
 
РоссияБолгарияЭлеонора МитрофановаСанкции в отношении РоссииВ миреСофия (город)МоскваРумен РадевМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала