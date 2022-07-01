https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799557166.html

Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии

Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022

Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:45

2022-07-01T13:45

2022-07-01T18:22

россия

болгария

элеонора митрофанова

санкции в отношении россии

в мире

софия (город)

москва

румен радев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице.По ее словам, эта мера автоматически повлечет за собой закрытие болгарского посольства в Москве. Она отметила, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага ложится на Софию.Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков отметил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.В ответ Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Россия отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12:00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на выдворение дипломатов из Софии, при этом меры не обязательно окажутся симметричными. Также Митрофанова в беседе с болгарскими СМИ предупредила о возможности разрыва дипломатических отношений. По ее мнению, действия Софии не могут остаться без последствий.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.

https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799546954.html

https://ria.ru/20220630/lavrov-1799314273.html

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софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, болгария, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, в мире, софия (город), москва, румен радев, мария захарова