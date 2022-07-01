13:45 01.07.2022 (обновлено: 18:22 01.07.2022)
Митрофанова поставит вопрос о закрытии российского посольства в Софии
Посол Митрофанова поставит перед российскими властями вопрос о закрытии дипмиссии в Софии
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством вопрос о закрытии дипмиссии в болгарской столице.
"К сожалению, наше обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано", — говорится в обращении дипломата.
Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков отметил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.
В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.
В ответ Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Россия отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12:00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на выдворение дипломатов из Софии, при этом меры не обязательно окажутся симметричными. Также Митрофанова в беседе с болгарскими СМИ предупредила о возможности разрыва дипломатических отношений. По ее мнению, действия Софии не могут остаться без последствий.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.