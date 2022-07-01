Рейтинг@Mail.ru
Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/bezrukov-1799478397.html
Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации
Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022
Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации
Известный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступил перед проходящими там лечение... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:01
2022-07-01T10:48
специальная военная операция на украине
россия
сергей безруков
общество
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/85/1550028502_0:200:2788:1768_1920x0_80_0_0_80d463e32ea1c96e486b3f8f4e057963.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Известный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступил перед проходящими там лечение участниками военной спецоперации с песнями и театральными номерами, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Актер театра и кино представил зрителям - военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя отрывки из спектаклей "Хулиган. Исповедь", "Высоцкий. Рождение легенды". Безруков исполнил для военнослужащих и персонала госпиталя песни известных российских исполнителей и прочитал стихи", - говорится в сообщении.В заключение встречи актер вместе с со зрителями исполнил песню "От чего так в России березы шумят". После выступления Безруков раздал автографы военнослужащими и врачам.Кроме того, артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на концерте, в палатах отделений, где они проходят лечение и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.По словам одного из пациентов госпиталя Никиты Саломонова, такие творческие встречи важны для поднятия духа бойцов."Это, безусловно, важно, потому что он дух поднимает – сам артист передает душой поэтов, артистов и сам смысл. Всем понравилось, мне кажется, мне прямо безумно понравилось – в какой-то момент хотелось встать и просто поапплодировать &lt;…&gt; Ты забываешь о том, что ты все-таки в больнице, у тебя что-то болит где-то и просто наслаждаешься этим моментом" - сказал он в видео, представленном военным ведомством.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/bezrukov-1794496011.html
https://ria.ru/20210508/veterany-1731495843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/85/1550028502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9ee94a82c84d34acebeec9b98edcf86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей безруков, общество, культура, новости культуры
10:01 01.07.2022 (обновлено: 10:48 01.07.2022)
 
Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации

Сергей Безруков выступил перед участниками спецоперации в Новосибирском госпитале

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сергей Безруков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Известный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступил перед проходящими там лечение участниками военной спецоперации с песнями и театральными номерами, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Актер театра и кино представил зрителям - военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя отрывки из спектаклей "Хулиган. Исповедь", "Высоцкий. Рождение легенды". Безруков исполнил для военнослужащих и персонала госпиталя песни известных российских исполнителей и прочитал стихи", - говорится в сообщении.
Народный артист РФ Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:41
Сергей Безруков выступил перед ранеными в Донбассе бойцами
В заключение встречи актер вместе с со зрителями исполнил песню "От чего так в России березы шумят". После выступления Безруков раздал автографы военнослужащими и врачам.
Кроме того, артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на концерте, в палатах отделений, где они проходят лечение и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.
По словам одного из пациентов госпиталя Никиты Саломонова, такие творческие встречи важны для поднятия духа бойцов.
"Это, безусловно, важно, потому что он дух поднимает – сам артист передает душой поэтов, артистов и сам смысл. Всем понравилось, мне кажется, мне прямо безумно понравилось – в какой-то момент хотелось встать и просто поапплодировать <…> Ты забываешь о том, что ты все-таки в больнице, у тебя что-то болит где-то и просто наслаждаешься этим моментом" - сказал он в видео, представленном военным ведомством.
Певица Юлия Чичерина выступила в прифронтовом Первомайске в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая 2021, 16:16Культура
Юлия Чичерина спела для ветеранов в Луганске
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей БезруковОбществоКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала