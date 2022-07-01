https://ria.ru/20220701/bezrukov-1799478397.html

Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации

Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022

Сергей Безруков выступил перед ранеными участниками спецоперации

Известный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступил перед проходящими там лечение... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:01

2022-07-01T10:01

2022-07-01T10:48

специальная военная операция на украине

россия

сергей безруков

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новости культуры

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Известный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске и выступил перед проходящими там лечение участниками военной спецоперации с песнями и театральными номерами, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Актер театра и кино представил зрителям - военнослужащим и медицинскому персоналу госпиталя отрывки из спектаклей "Хулиган. Исповедь", "Высоцкий. Рождение легенды". Безруков исполнил для военнослужащих и персонала госпиталя песни известных российских исполнителей и прочитал стихи", - говорится в сообщении.В заключение встречи актер вместе с со зрителями исполнил песню "От чего так в России березы шумят". После выступления Безруков раздал автографы военнослужащими и врачам.Кроме того, артист посетил пациентов, которые не смогли самостоятельно присутствовать на концерте, в палатах отделений, где они проходят лечение и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.По словам одного из пациентов госпиталя Никиты Саломонова, такие творческие встречи важны для поднятия духа бойцов."Это, безусловно, важно, потому что он дух поднимает – сам артист передает душой поэтов, артистов и сам смысл. Всем понравилось, мне кажется, мне прямо безумно понравилось – в какой-то момент хотелось встать и просто поапплодировать <…> Ты забываешь о том, что ты все-таки в больнице, у тебя что-то болит где-то и просто наслаждаешься этим моментом" - сказал он в видео, представленном военным ведомством.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/bezrukov-1794496011.html

https://ria.ru/20210508/veterany-1731495843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей безруков, общество, культура, новости культуры