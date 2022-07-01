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Более 70 процентов американцев высказались против переизбрания Байдена - РИА Новости, 01.07.2022
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Более 70 процентов американцев высказались против переизбрания Байдена
Более 70 процентов американцев высказались против переизбрания Байдена - РИА Новости, 01.07.2022
Более 70 процентов американцев высказались против переизбрания Байдена
Свыше 70 процентов американцев не желают, чтобы действующий президент США Джо Байден вновь боролся за президентское кресло в 2024 году, пишет в пятницу газета... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:46
2022-07-01T22:51
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Свыше 70 процентов американцев не желают, чтобы действующий президент США Джо Байден вновь боролся за президентское кресло в 2024 году, пишет в пятницу газета Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS-Harris.Согласно результатам опроса, 71% респондентов считают, что Байдену не стоит вновь баллотироваться на пост главы государства, в то время как противоположного мнения придерживаются 29%. Среди противников повторного выдвижения Байдена около половины считают, что он "плохой президент", треть указали на то, что он "слишком стар", а четверть заявили о необходимости "перемен" в американском руководстве."Президент Байден может снова изъявить желание баллотироваться, однако избиратели говорят "нет" идее второго президентского срока, выражая осуждение проделанной им работе. Лишь 30% сторонников демократов отдали бы голос за него даже в ходе праймериз Демократической партии", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит издание.Что касается главного политического оппонента Байдена - его предшественника Дональда Трампа, неоднократно намекавшего на возможность участия в следующих президентских выборах - то мнения американцев разделились. Большинство опрошенных (61%) высказались, что не хотят вновь видеть его в Белом доме. При этом чуть более трети противников Трампа заявили, что считают его "неуравновешенным", другая треть - что он "разделит страну", а оставшаяся - что он несет ответственность за штурм Капитолия в январе 2021 года.Опрос был проведен онлайн в промежутке с 28 по 29 июня среди 1308 американских граждан. Выборка репрезентативна, информация о статистической погрешности не приводится.
https://ria.ru/20220629/bayden-1799107189.html
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден
22:46 01.07.2022 (обновлено: 22:51 01.07.2022)
 
Более 70 процентов американцев высказались против переизбрания Байдена

Опрос Harvard CAPS-Harris: 71% американцев не хотят, чтобы Байден вновь баллотировался

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Свыше 70 процентов американцев не желают, чтобы действующий президент США Джо Байден вновь боролся за президентское кресло в 2024 году, пишет в пятницу газета Hill со ссылкой на данные опроса Harvard CAPS-Harris.
Согласно результатам опроса, 71% респондентов считают, что Байдену не стоит вновь баллотироваться на пост главы государства, в то время как противоположного мнения придерживаются 29%. Среди противников повторного выдвижения Байдена около половины считают, что он "плохой президент", треть указали на то, что он "слишком стар", а четверть заявили о необходимости "перемен" в американском руководстве.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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"Президент Байден может снова изъявить желание баллотироваться, однако избиратели говорят "нет" идее второго президентского срока, выражая осуждение проделанной им работе. Лишь 30% сторонников демократов отдали бы голос за него даже в ходе праймериз Демократической партии", - заявил директор Harvard-Harris Марк Пенн, чьи слова приводит издание.
Что касается главного политического оппонента Байдена - его предшественника Дональда Трампа, неоднократно намекавшего на возможность участия в следующих президентских выборах - то мнения американцев разделились. Большинство опрошенных (61%) высказались, что не хотят вновь видеть его в Белом доме. При этом чуть более трети противников Трампа заявили, что считают его "неуравновешенным", другая треть - что он "разделит страну", а оставшаяся - что он несет ответственность за штурм Капитолия в январе 2021 года.
Опрос был проведен онлайн в промежутке с 28 по 29 июня среди 1308 американских граждан. Выборка репрезентативна, информация о статистической погрешности не приводится.
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