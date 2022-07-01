https://ria.ru/20220701/bayden-1799447832.html

NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена

NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена - РИА Новости, 01.07.2022

NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T01:56

2022-07-01T01:56

2022-07-01T01:56

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.По его мнению, завершившийся саммит G7 стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Журналист считает, что мероприятие с участием Байдена и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них "спятившего американского президента". Так, Байден, поддерживая идею ввести ограничения цен на российскую нефть, призывает страны Ближнего востока увеличить поставки ресурса на Запад.Автор публикации подчеркнул, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от "прилюдного конфуза"."Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами", — говорится материале.Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html

https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html

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в мире, цены на нефть, джейк салливан, сша, франция, россия, g7, джо байден, эммануэль макрон