Рейтинг@Mail.ru
NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/bayden-1799447832.html
NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена
NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена - РИА Новости, 01.07.2022
NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T01:56
2022-07-01T01:56
в мире
цены на нефть
джейк салливан
сша
франция
россия
g7
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62510707ab847da1712455f16d704820.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.По его мнению, завершившийся саммит G7 стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Журналист считает, что мероприятие с участием Байдена и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них "спятившего американского президента". Так, Байден, поддерживая идею ввести ограничения цен на российскую нефть, призывает страны Ближнего востока увеличить поставки ресурса на Запад.Автор публикации подчеркнул, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от "прилюдного конфуза"."Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами", — говорится материале.Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html
https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321149_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_452014aba079925fbf5fd068d6ed650f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, джейк салливан, сша, франция, россия, g7, джо байден, эммануэль макрон
01:56 01.07.2022
 
NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена

NYP: Макрон попытался образумить Байдена в его желании ограничить импорт нефти из России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.
По его мнению, завершившийся саммит G7 стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Журналист считает, что мероприятие с участием Байдена и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них "спятившего американского президента". Так, Байден, поддерживая идею ввести ограничения цен на российскую нефть, призывает страны Ближнего востока увеличить поставки ресурса на Запад.

"На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", — отметил Хейворд.

Автор публикации подчеркнул, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от "прилюдного конфуза".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:47
Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина"
"Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами", — говорится материале.
Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
00:31
Эксперт объяснил, почему G7 не сможет ограничить цены на нефть из России
 
В миреЦены на нефтьДжейк СалливанСШАФранцияРоссияG7Джо БайденЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала