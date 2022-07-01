NYP сообщила о попытке Макрона "образумить спятившего" Байдена
NYP: Макрон попытался образумить Байдена в его желании ограничить импорт нефти из России
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Германии
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского коллегу Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.
По его мнению, завершившийся саммит G7 стал худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. Журналист считает, что мероприятие с участием Байдена и встречу, прошедшую в 1979 году в Японии, объединяет присутствие на них "спятившего американского президента". Так, Байден, поддерживая идею ввести ограничения цен на российскую нефть, призывает страны Ближнего востока увеличить поставки ресурса на Запад.
"На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", — отметил Хейворд.
Автор публикации подчеркнул, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от "прилюдного конфуза".
"Подтекст совета Макрона заключался в том, что США пора взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами", — говорится материале.
Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".