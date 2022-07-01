https://ria.ru/20220701/basseyn-1799454718.html

На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне

На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне - РИА Новости, 01.07.2022

На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как в бассейне гостиницы села Эссо ошпарился ребёнок, мальчик находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:36

2022-07-01T05:36

2022-07-01T09:43

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как в бассейне гостиницы села Эссо ошпарился ребёнок, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ребенок получил ожоги 29 июня, когда с родителями прибыл на территорию частной гостиницы в селе Эссо на Камчатке. Во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения. После происшествия региональное следственное управление и прокуратура края начали проверки.В ведомстве добавили, что состояние ребенка оценивается как тяжёлое, у него острый ожоговый шок."В ходе осмотра места происшествия следствием установлено отсутствие ограждений бассейна и предупреждающих знаков о запрете купания", — добавили в управлении.

https://ria.ru/20220701/rebenok-1799451025.html

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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, новости - туризм