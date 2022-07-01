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На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне
На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне - РИА Новости, 01.07.2022
На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как в бассейне гостиницы села Эссо ошпарился ребёнок, мальчик находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:36
2022-07-01T05:36
2022-07-01T09:43
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как в бассейне гостиницы села Эссо ошпарился ребёнок, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ребенок получил ожоги 29 июня, когда с родителями прибыл на территорию частной гостиницы в селе Эссо на Камчатке. Во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения. После происшествия региональное следственное управление и прокуратура края начали проверки.В ведомстве добавили, что состояние ребенка оценивается как тяжёлое, у него острый ожоговый шок."В ходе осмотра места происшествия следствием установлено отсутствие ограждений бассейна и предупреждающих знаков о запрете купания", — добавили в управлении.
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, новости - туризм
05:36 01.07.2022 (обновлено: 09:43 01.07.2022)
На Камчатке завели уголовное дело после инцидента с ребенком в бассейне
СК на Камчатке возбудил уголовное дело после того, как ребенок ошпарился в бассейне
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как в бассейне гостиницы села Эссо ошпарился ребёнок, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Ребенок получил ожоги 29 июня, когда с родителями прибыл на территорию частной гостиницы в селе Эссо на Камчатке. Во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения. После происшествия региональное следственное управление и прокуратура края начали проверки.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших получение 12-летним мальчиком обширных термических ожогов тела, часть 1 статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что состояние ребенка оценивается как тяжёлое, у него острый ожоговый шок.
"В ходе осмотра места происшествия следствием установлено отсутствие ограждений бассейна и предупреждающих знаков о запрете купания", — добавили в управлении.